Autos: los descuentos superan a los previstos por el plan del Gobierno

Con una expectativa dispar –en algunas concesionarias aseguran que hay muchas consultas; en otras, no – comienza a funcionar el plan de descuentos para la compra de 0 km lanzado por el Gobierno con rebajas de hasta $90.000, aunque en el mercado comprobaron bonificaciones superiores.adicionadas por los fabricantes. Ayer hubo movimiento en los locales de ventas y en las fábricas definiendo los precios y los vehículos que entrarán en este programa de incentivo acordado con la asociación de fabricante (ADEFA) que rige hasta fin de mes y por el que el Estado destinará fondos por $1.000 millones, tal como adelantó Ámbito.com.

Como en el mercado ya se venía aplicando una fuerte política de bonificaciones por parte de las empresas ante la caída de las ventas, el escenario que se mostraba era muy distinto según cada marca. En el caso de Nissan, por ejemplo, las bonificaciones están por arriba de las que venían aplicando en mayo pero, además, en junio no subieron los precios de lista de sus modelos por lo que el beneficio es mayor. Otras automotrices ya habían enviado a sus concesionarios, a comienzo de mes, los valores actualizados que iban del 2% al 6%. En estos casos, como la bonificación del Plan “Junio 0 km” se aplica sobre los valores de lista, la diferencia con los precios que se podían conseguir el mes pasado no es tan importante. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el programa oficial es un piso de descuentos y que pueden acumularse con otros que decidan realizar cada empresa. Desde una concesionaria de una marca – que todavía no comunicó cómo queda su esquema de precios- señalaban que las bonificaciones que venían aplicando en mayo era mayores a lo que resulta de los descuentos del plan oficial. La automotriz puede decir sumar un beneficio sobre el otro y hacer una oferta más atractiva. A esto hay que sumarle que cada terminal y cada concesionaria puede hacer rebajas adicionales según su necesidad y el stock. “En nuestro caso, con los descuentos oficiales estamos viene pero si un competidor está apretado y sale a ofrecer una rebaja mayor, no nos queda otro remedio que equiparla para no perder clientes” señaló el dueño de una concesionaria líder de zona norte.

Por este motivo, no es difícil determinar a cuánto se puede conseguir un determinado modelo porque su precio final varía de una agencia a la otra. El cuadro adjunto es meramente orientativo, en base a las comunicaciones oficiales que están haciendo las terminales a sus redes en el marco del plan “Junio 0 km”.

Con esos $1.000 millones, el Gobierno ofrece descuentos de $20.000 para modelos de un valor menor a $750.000 que se suma a un descuento de $30.000 que aporta la fábrica. En tanto, para vehículos por arriba de ese precio, el subsidio estatal es de $40.000 por unidad más $50.000 que aportan las empresas. Teniendo en cuenta el monto total del subsidio y estos módulos de descuentos, el programa tendría fondos para vender alrededor de 30.000 unidades. El plan es para autos comercializados por las terminales radicadas en el país y excluye pickups, planes de ahorro y los vehículos alcanzados por Impuestos Internos,

La medida se iba a anunciar formalmente ayer pero debido a la filtración periodística, como sucedió con Ámbito.com, se decidió que el presidente lo adelantara por Twitter el martes por la noche. Lo que quedó claro es que es una medida que se hizo a las apuradas. La primera comunicación a las empresas se le hizo el jueves pasado y hasta el martes a la noche se estaba discutiendo los detalles de plan. Es por eso que ayer, todavía no estaba claro el escenario en la mayoría de las marcas.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Horacio Alonso