Alberto Fernández: “De 1 a 10, la chance de sumar a Massa está en 5”

El ex jefe de Gabinete habló de la posibilidad de integrar al dirigente al kirchnerismo. “Quiero sumarlo a la campaña”, dijo

El candidato a presidente Alberto Fernández aseguró este jueves antes de salir del Sanatorio Otamendi que la posibilidad de que se sume Sergio Massa al kirchnerismo está aún en negociaciones e incluso se animó a ponerle un puntaje. "De 1 a 10 la posibilidad de que se sume está en 5", aseguró. Y luego agregó: "Pero en términos personales hay 10 de chances de que Massa se sume a la campaña"

En dialogo con Radio La Red, Fernández también consideró que Massa "suma desde cualquier lugar" cuando lo consultaron si podían ofrecerle incluso una candidatura a diputado. El dirigente de Tigre viene insistiendo con que sus intenciones son competir por la presidencia y una de las posibilidades es que participe en una PASO dentro del kirchnerismo contra la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner.

"Quiero sumar a Massa a la campaña", insistió en otro tramo. Más allá de los deseos, lo cierto es que las negociaciones entre Massa y el kirchnerismo vienen trabadas. En el medio, apareció la idea de las colectoras con la boleta de Cambiemos que encabeza María Eugenia Vidal en la Provincia. Así, Massa podría ir colgado en la boleta de Vidal ya que aún no tiene un candidato a gobernador. Pero esas negociaciones también parecen haberse enfriado.

Pese a todo, Fernández volvió a insistir con sus intenciones de sumar al tigrense. "Me imagino a Massa activo y cerca nuestro; cualquier lugar que ocupe o no en la campaña va a ser valioso; pero es una decisión de él. Yo quiero sumarlo", ratificó.

Fernández viene insistiendo en sumar a los sectores del peronismo en un armado opositor para intentar ganarle a Cambiemos en octubre. De hecho, el miércoles recibió Juan Manzur en el Sanatorio Otamendi a quien respaldó para las elecciones del domingo en esa provincia.

En ese sentido, el candidato K a presidente dijo que mandaron invitación a sumarse a todos los sectores incluso a Alternativa Federal, el espacio que integran Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y, al menos por ahora, Sergio Massa. "Nosotros hemos hecho la invitación a todos, incluso a Alternativa Federal; los que rechazan esa invitación son ellos".

"Ayer estuve acá charlando con Wado de Pedro sobre cosas de la campaña, a la tarde con Juan Manzur, hoy me reúno con las representantes del colectivo femenino, Dolores Fonzi, también me reuniré con Sergio Uñac", dijo Fernández que tras salir de la clínica deberá bajar el ritmo de su campaña. De hecho canceló algunos de los encuentros que tenía previstos y volverá a las recorridas más intensas a partir del lunes.

Fernández también habló del debate presidencial, una instancia que ahora es obligatoria para todos los candidatos. Le restó importancia y dijo "no creer" en los debates presidenciales. "Hay una ley que impone el debate presidencial, pero a esta altura de los acontecimientos, me replantearía la importancia del debate presidencial, porque Mauricio Macri ha planteado su inoperancia, sirvió solo para mentirle a la gente. Yo no creo en los debates, creo en la política".

Y cerró: "Yo iré al debate con mi política y Macri con el sistema de comercialización de la política. Mauricio Macri le decía a Daniel Scioli, indignado, en que te han convertido... y hoy el indignado es el ciudadano por como les mintió".

Con información de www.clarin.com