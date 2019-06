"Adianchi" Castellano

INTENDENTE

MITICO

Todo parece ser válido en la campaña electoral. Este miércoles se viralizó un video en el que se lo puede ver al intendente Castellano participar de una ceremonia junto a pastores de la ciudad. Se lo podía observar con sus ojos cerrados muy concentrado, casi en modo trance en un sector donde también estaba Ana Theler, su fiel colaboradora.

Al mismo tiempo, un breve spot al ritmo de cumbia ganó espacios aquí y allá con críticas no tan alentadoras. "Seguí, seguí, seguí, Castellano intendente, se viene Brenda Vimo para concejal, son los candidatos que quiere la gente, y junto a Omar Perotti el gobernador, votemos todos a Luis Castellano y a Alcides Calvo para senador", es la letra con la voz del Negro que puede.

PEROTTI Y CASTELLANO

CON EQUIPOS TECNICOS

En lo que será un último gran encuentro motivacional para enfrentar la semana de campaña que queda, Omar Perotti y Luis Castellano encabezarán mañana desde las 9:30 y hasta el mediodía el 2° Encuentro de Equipos Técnicos bajo el lema “Pensemos juntos la ciudad y la región que queremos”. Será en la sede del Club Almagro ubicada en Garibaldi 1157.

Según indicaron desde el frente Juntos y del peronismo rafaelino, "el objetivo es realizar una puesta en común sobre las ideas y proyectos que cada ciudadano desee aportar para que, entre todos, generemos un proyecto de ciudad y región mirando hacia el futuro".

VIOTTI CON SU

UNIVERSIDAD

Después de la sesión de ayer del Concejo, el candidato a intendente por Cambiemos, Leo Viotti, viajó a Santa Fe junto a Hugo Menossi para reunirse con autoridades de la Universidad Nacional del Litoral con la premisa de avanzar en el proyecto para que esa casa de altos estudios se instale en esta ciudad con edificio propio.

La UNL cuenta desde hace años con una delegación en calle San Martín casi Alvear, pero de tanto en tanto manifestó su interés por echar raíces más sólidas y desembarcar con una oferta educativa más amplia. Incluso ya habría una decisión del dueño de un terreno para facilitar una donación que facilite las gestiones. ¿Será posible?

FALTA UNA SEMANA

El viernes próximo a las 8:00 termina la campaña en los medios de comunicación y en las calles, no así en las redes sociales. La incertidumbre va en aumento sobre el desenlace de estas elecciones en sus dos categorías más atractivas, la de intendente y la de gobernador.

Las encuestas al menos a nivel local no abundan. Luis Castellano, Leonardo Viotti, Fernando Muriel y Oscar Gasparotti se esfuerzan en captar votos mientras no pocos hablan de polarización e incluso de una paridad. Habrá que controlar la ansiedad y esperar al domingo 16 a la noche cuando el escrutinio marque por donde va la cosa.

A nivel provincial, lo mismo. Desde Juntos tienen encuesta que muestran con mayor intención de voto a la fórmula Perotti - Alejandra Rodenas, pero esta semana desembarcó la plana mayor del socialismo y el Frente Progresista para la apertura de las ofertas de la licitación para terminar el Hospital con una inversión de $ 1.200 millones. Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti afirman que están creciendo y que lo hacen en base a todo lo que están mostrando en las últimas semanas. En este caso, algunos proyectan un final voto a voto, casi como el de Lifschitz y Miguel Del Sel hace cuatro años.

PERDON POR

LAS DEMORAS

Al parece el gobernador, Miguel Lifschitz, se disculpó ante la conducción del Centro Comercial e Industrial el miércoles pasado durante un breve diálogo frente al futuro hospital de alta complejidad, luego del acto de la apertura de sobres de la licitación. El mandatario provincial admitió que por cuestiones de presupuesto se demoró la adjudicación de la obra de pavimento de la mano sur del acceso al PAER que se había licitado en febrero con un presupuesto de $ 20 millones.

"Ayer firme la adjudicación", tranquilizó Lifschitz a Diego Turco, titular del PAER. La semana pasada desde el Centro Comercial habían efectuado un tirón de orejas a la Provincia por este retraso.

Por otra parte, el presidente de la gremial empresaria, Rubén Ferrero, entregó los avances del proyecto para levantar el cuartel de bomberos en el área industrial, que ya cuenta con financiamiento de la Provincia por $ 6 millones.

BONFATTI Y SU

VIDEO RAFAELINO

Antonio Bonfatti terminó las elecciones primarias de abril en tercer lugar en Rafaela, después de Perotti y de Corral. En busca de aumentar su caudal electoral, el fin de semana sorprendió con un video exclusivo para rafaelinos que habla del TC, del Festival de Teatro, los helados de La Gloria y de los singulares giros idiomáticos surgidos en estas tierras como el "más poco" y el "más mucho". Termina el mensaje con la leyenda "un gobernador para Rafaela" en contraposición en cierta medida a lo que representa Perotti, un gobernador de Rafaela.

Por otra parte, el socialismo se quejó de una nueva campaña sucia. Se viralizan mensajes y se abren páginas en Facebook muy similares que dicen por ejemplo: "Muriel Sí - Bonfatti No" para Rafaela para transmitir al votante la idea de que vote al candidato a intendente pero no a gobernador. Se replica en Santa Fe con "Jatón Sí, Bonfatti No" o en Rosario con "Javkin Sí, Bonfatti No".

"La #campañasucia es tan burda que todas estas páginas tienen la misma estética, el mismo mensaje, y miles de pesos de publicidad en Facebook. ¡Que no te confundan! ¡No existen vecinos, ni vecinas, que se autoconvocan para rechazar a Bonfatti!", advirtió el Frente Progresista.

MARSICO,

ALGO MOLESTO

La secretaria de Auditoría y Control de Gestión Amalia Galanti, cuestionó la demora en el tratamiento del proyecto por parte del Concejo Municipal relacionado con la creación del Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, lo que generó molestia en el concejal, Lisandro Mársico según se pudo ver en la reunión de comisión del pasado lunes. El edil había formulado diferentes cuestionamientos al ente que se pretende formar. Recordó que junto al concejal Menossi elevaron en tiempo y forma las observaciones al Departamento Ejecutivo Municipal, que no respondió a las mismas. Este es, según Mársico, el motivo por el que proyecto no ha sido tratado aún. Mársico manifestó su descontento con los dichos de la Secretaria en este Diario, el sábado pasado, en virtud de que "la demora viene de ella" porque no respondió sus interrogantes y a los formulados por Menossi.

Fuente: La Opinión