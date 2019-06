Sorpresa en los Martín Fierro: estas son las dos nuevas ternas para este año

A días de la fiesta más importante de la televisión argentina, los Martín Fierro, Marina Calabró habló en su columna de espectáculos sobre los temas más picantes de la farándula, y Ventura dio un anuncio muy importante.

Por primera vez se realizará la premiación teniendo en cuenta la Moda: “Sí, ya está firmado. Lo íbamos a hacer en agosto y pasó a septiembre. Se va a hacer el Martín Fierro de Moda, que va a tener un jurado de diseñadores. La fiesta va a ser en el Hotel Tattersall, ya está cerrado”.

Luego agregó que hay otro proyecto en camino: “Había tres Martín Fierromás en carpeta, que no me los aprobaron. Pero se va a hacer el Martín Fierro de Moda y después va a haber un Martín Fierro Latinoamericano, que se va a entregar en Miami o Cancún”.

Una de las ternas más importantes para la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y de las más esperadas por todos es la de actor revelación. Para este año, dos hombres y una mujer aspiran a ganarse el premio.

Agustín Casanova y Stefanía Roitman por participar en Simona y Agustín Sullivan por estar en Sandro en la ficción de Telefe. El cantante dijo: “No sabía que ese premio era ‘mufa’ (risas), pero igual voy a estar contento si lo gano. Voy a estar contento de las dos maneras. Si no lo gano, zafo; y si lo gano, me llevo un premio a casa. Sea cual sea la realidad, voy a estar feliz. No soy creyente de ese tipo de cosas, pero respeto a quien sí las cree”.