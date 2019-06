Dura crítica de un sacerdote K a Cambiemos: “Votar a Macri es un pecado”

“Si un gobierno lo único que hace es traer muerte y cada vez más muerte, los cristianos no podemos votarlo, porque el pecado no es solamente individual, también es social”, señaló el padre Francisco “Paco” Olivera.

Invitado a un ciclo televisivo en el canal A24, el padre Francisco "Paco" Olivera criticó fuertemente a la política económica del gobierno de Cambiemos y aseguró que votar a Mauricio Macri en las próximas elecciones sería "un pecado".

"Para mí el macrismo es una mentira muy grande, porque muchísima gente, incluso en los sectores populares, los votó porque dijeron que íbamos a vivir mejor, que con este gobierno nadie iba a pasar necesidad de ningún tipo. Uno veía los anuncios de la propaganda y te mostraban un mundo de fantasía. Y hay gente que compró ese discurso, que lo compró con toda la honradez del mundo porque va todos los días desde su casita al trabajo, cuando lo tiene, sufriendo y diciendo, ´bueno, voy a estar un poquito mejor´. Pero en tres años la verdad es que hicieron un desastre en nuestra patria", analizó el religioso, perteneciente al Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.

"A los curas de nuestro grupo nos criticaron mucho, y quizás hasta con razón, porque hace dos años dijimos que votar a Macri era pecado. Es un término muy teológico, pero si un gobierno lo único que hace es traer muerte y cada vez más muerte, los cristianos no podemos votar la muerte, porque el pecado no es solamente individual, también hay un pecado social que es estructural. Por eso estoy seguro que votar a Macri nuevamente sería un pecado", explicó Olivera, haciendo alusión a las palabras que tiempo atrás había mencionado su colega y compañero de agrupación, Eduardo de la Serna.

"Con todo respeto a Mirtha Legrand, prácticamente creo que es la única que sigue diciendo que está todo mal pero que hay que seguir votándolo. Seguramente porque a ella le va bien. Ahora, yo creo que sería de tonto que los sectores populares lo voten, porque abrimos la heladera y no tenemos nada adentro. Claramente hoy, en los barrios, la gente no va a votar a Macri", reafirmó haciendo hincapié en el alto índice de pobreza que hay en el país.

Al ser consultado por el conductor del programa, el periodista Luis Novaresio, sobre su cercanía con el kirchnerismo, el "padre Paco" optó por hacer foco en las diferencias que lo distancian de Cambiemos. "El día que vea que el macrismo defiende y hace un mundo más justo, yo me hago macrista, pero a mí no me define ni el macrismo ni el kirchnerismo, a mi lo que me preocupa es lo que pasa en la realidad".

"Sería muy dificil que la gente de Cambiemos entienda la pobreza porque nunca miraron desde ese lugar. Hay determinada forma de ver las cosas. El presidente dijo que el trabajo es un eslabón más de la cadena productiva, que había que bajar los salarios para llegar a que todo esté más equilibrado. Pero ¿por qué no hacemos otro tipo de política? Yo no soy economista ni me voy a meter por ahí, pero por qué no le ponemos impuestos a los que más tienen, por qué no prohibimos que se lleven el dinero afuera tal como se los están llevando con la timba financiera de la que habla el Papa Francisco.

Finalmente, Olivera destacó el rol de Jorge Bergoglio como sumo pontífice. "Nosotros (Grupo de Curas...), en general, nunca fuimos papistas, pero hoy en día nos sentimos representados por él. Cambios estructurales en la Iglesia no está habiendo, porque eso depende mucho de lo que sucede dentro de cada institución, pero sin dudas, por lo que dice y hace, Francisco está a favor de los pobres", afirmó.

