En Morteros alumno molió a palos a una docente

Una docente de una escuela de Morteros fue golpeada por uno de sus alumnos de quinto grado.

Según relató la maestra, el menor de 11 años le pegó una trompada en el pómulo y en la zona del pecho.

"Estaban haciendo un trabajito en grupo, él quiso estar con unos libritos de cuentos y molestaba a las compañeras. Le dije que guardara los libros y fuéramos al aula porque estaba molestando. Le cerré los libros y en el momento en que lo hice, me los sacó de la mano y me comenzó a golpear a puño cerrado en el pómulo izquierdo de la cara y en la parte de los senos", relató la docente

"Me comenzó a dar golpes en los pies, en todo lo que es la rodilla y yo con las manos le decía 'por favor, qué te pasa', y me seguía golpeando. Las mismas compañeras comenzaron a los a gritos, él me dejó de pegar y me fui al aula", contó.

Tras los hechos, la maestra realizó la denuncia y ahora interviene la Fiscalía de Morteros. Desde el establecimiento evalúan qué medidas adoptar con el adolescente.

Fuente: Cadena3