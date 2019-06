Mársico, aun en campaña, trabaja y pone en aprietos a Castellano

Si hay algo que no se le puede discutir a Lisandro Mársico es que es un trabajador incansable y que no para un minuto, es casi lo que se puede decir una persona "eléctrica" que le dedica las 24 horas a su tarea legislativa.

Ahora está en plena campaña electoral, no obstante no para un segundo y en esta oportunidad nuevamente lo puso en aprietos a Luis Castellano, que por lo que parece tiene por costumbre no cumplir con disposiciones.

Dialogamos con Mársico y cuando le preguntamos cual fue el pedido de informes que presentó, nos respondió:

Junto a Alejandra Tiraboschi, quién me acompaña en la nómina de concejales, trabajamos en conjunto en la elaboración de un pedido de informes que luego ingresé formalmente en el Concejo sobre diferentes interrogantes referidos a la Oficina de Violencias de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio.

Por lo que solicité información sobre:

-Si se procedió a crear dentro de cada Equipo Territorial una “Unidad Especializada en Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar.

-Si se dispuso crear Unidades Especializadas en la GUR, con líneas telefónicas para asesoramiento, coordinación y acompañamiento en casos de urgencia.

-Si ya se llevó a cabo la creación de la mesa de coordinación y trabajo con representantes de la justicia, oficina de violencia de género, secretaría de seguridad, representantes de salud, organismos públicos de atención a víctimas y organizaciones sociales.

-Si se generó el Observatorio Local de Violencia de Género.

-Si se encuentra confeccionado el Protocolo Local de Coordinación Interinstitucional que prevé el Decreto Reglamentario Nº47.259.

“En virtud de tener más de un año el Decreto Reglamentario de la Ordenanza Nº4920, a través de la cual se creó la Oficina de Violencias de Género, y en relación a las líneas de acción que dicho instrumento está citando, resulta de suma importancia, conocer si las mismas se están ejecutando.