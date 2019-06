Guillermo Moreno contra Alberto Fernández: “¿Y si Cristina se equivocó y eligió a alguien que no quiere cambiar?”

El ex secretario de Comercio apuntó contra Fernández, a quien acusó de querer “continuar” con las política económicas de Mauricio Macri

"¿Y si Cristina se equivocó esta vez y eligió mal? ¿Y si eligió a alguien que no quiere cambiar?". El ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno apuntó este sábado contra Alberto Fernández, el candidato elegido por Cristina Kirchner para encabezar la fórmula, al sostener que quiere continuar las políticas económicas de Mauricio Macri.

Moreno salió al cruce de Alberto Fernández después de que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner señalara que él era su "límite" dentro del peronismo.

"¿Qué le molestaba de la política mía? Las formas no tienen ninguna importancia. Si es por el fondo, si no va a administrar el comercio, cómo va a sacar el país adelante. Si el piensa que el problema de la deuda es que negociaron mal, es una imbecilidad. El problema es quién la paga", sentenció en declaraciones a Radio Nacional.

Insistió Moreno que la decisión de Cristina Kirchner le pareció "desacertada" y "las encuestas lo están indicando porque baja Alberto".

"Es una fórmula que está complicada porque no conquista la pasión que necesita del pueblo peronista que está en la calle", enfatizó Moreno, y aprovechó para criticar también la elección de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires.

"Es lo mismo, la figura relevante es la intendenta (Verónica Magario). Kicillof es un muchacho de la capital. No me parece. No hay ningún bonaerense que diga que es extraordinario", agregó.

También aprovechó Moreno para lanzar duras críticas al Gobierno de Mauricio Macri, y dijo que espera que "no llegue a diciembre".

"Cómo podría perjudicar que alguien venga y haga el trabajo de (el ex presidente Eduardo) Duhalde. Para qué hay una ley de Acefalía y existe la Asamblea Legislativa, si tenemos un desquiciado gobernando", insistió.

