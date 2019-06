Roberto Lavagna insiste con la bandera “ni Macri ni Cristina” y confía en captar los votos del massismo desencantado

Decidido a mostrarse como la mejor alternativa posible para quienes están lejos del kirchnerismo y de Cambiemos, el candidato a presidente de Consenso 19, Roberto Lavagna insistió este sábado con que los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri "fracasaron", al tiempo que confía en captar los votos de los seguidores de Sergio Massa desencantados con el acercamiento a la fórmula Fernández-Fernández.

"Hay otros partidos donde hay una permanente negociación para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta, pero desde que empezó esta campaña, el planteo de consenso 19 ha sido exactamente el mismo, sumamente coherente: ni Macri ni Cristina”, enfatizó Lavagna.

Alejado de Alternativa Federal, el ex ministro de Economía cuestionó "los dos polos de la grieta" al remarcar que "sus respectivos gobiernos fracasaron y la muestra está en las propias cifras oficiales que dicen que en los últimos ocho años el nivel de producción estuvo absolutamente estancado, incluso declinando los últimos dos períodos".

"El gobierno de Cristina Kirchner fracasó porque se preocupó por el consumo, pero dejó de lado la producción”, sentenció Lavagna en una entrevista con el programa Toma y Daca, en AM750, y enseguida apuntó también contra Macri, al sostener que Cambiemos "se basó en variables de tipo financiero, como las tasas de interés y el nivel del riesgo país”.

"La visión macroeconómica correcta, desde mi punto de vista y la que aplicamos para salir de la crisis de 2002, es que hay que entender que la economía es como un mecanismo de relojería, donde cada rueda mueve a la otra. Hay que operar simultáneamente sobre el consumo, la inversión y sobre las exportaciones para que sean las que muevan la máquina de esta economía que está estancada, a pesar de tener muchos recursos ociosos", analizó Lavagna.

De cara a las PASO, desde ese espacio confían en captar un buen número de votantes de Sergio Massa que no ven con satisfacción el reciente acercamiento del líder del Frente Renovador con el kirchnernismo.

El ex ministro de Economía advirtió que "no va a haber recuperación si no se reconquista el poder de compra de los ciudadanos. Hay que buscar mecanismos que le vayan poniendo a los ciudadanos un poco más de plata en el bolsillo, de manera tal que no tengan que borrarse de una prepaga, de tener que dejar de pagar las expensas o de cambiar a sus hijos de colegio".

El candidato a presidente por Consenso 19 sostuvo que “ninguna indexación puede superar el nivel de salarios. Eso le dará empujoncitos al trabajador. Y cuando se mueve el poder de compra, rápidamente aparece la pequeña y mediana empresa, que es la más golpeada por la crisis, que prende las luces, infla las gomas y empieza a trabajar y genera un círculo virtuoso entre el consumo y las exportaciones”.

El apoyo del GEN de Margarita Stolbizer

Con Margarita Stolbizer a la cabeza, el Congreso Nacional del GEN ratificó este sábado la decisión de constituir una coalición (o alianza transitoria) electoral fuera de la grieta política forjada forjada" por el Kirchnerismo y el actual gobierno de Cambiemos.

Para Stolbizer "las negociaciones no están cerradas", pero apoyan a Lavagna, que se alejó de Alternativa Federal.

Con información de www.clarin.com