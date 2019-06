Ricardo Alfonsín pidió votar a Fernando Muriel y a Bonfatti

Ricardo Alfonsín viditó Santa Fe y le dio un fuerte respaldo a los candidatos del Frente Progresista, en desmedro de los de Cambiemos, por lo que en Rafaela implicitamente pidió votar por Fernando Muriel y no por el candidato de Cambiemos Leonardo Viotti.

A menos de 10 días de las elecciones generales de 2019 en la provincia, Ricardo Alfonsín estuvo en Santa Fe para renovar su apoyo al Frente Progresista, Cívico y Social, que lleva a Antonio Bonfatti y Victoria Tejeda como candidatos a gobernador y vice, respectivamente. “Mi sueño es exportar el acuerdo progresista de Santa Fe al resto de las provincias, y muchos radicales vamos a trabajar para que eso ocurra”, advirtió el histórico dirigente de la UCR.

Acompañado por el candidato a senador provincial Jorge Henn, Alfonsín visitó los estudios de Aire de Santa Fey destacó las profundas coincidencias entre la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, lo que ha permitido sostener durante tantos años al Frente Progresista: “Con el socialismo somos como hermanos. El Frente Progresista de Santa Fe es un ejemplo de acuerdo para gobernar. En Cambiemos, la UCR no puede opinar, acá sí” valoró el entrevistado, estableciendo un paralelo entre los resultados y las características de cada una de las alianzas mencionadas.

Henn coincidió con Alfonsín y agregó que “por eso el 80% del radicalismo santafesino está en el Frente Progresista, protagonizado por un conjunto de hombres y mujeres correligionarios y correligionarias, que tenemos ideas, bancamos este proyecto progresista y estamos muy involucrados en él. Y tenemos a Vicky Tejeda, que no sólo va a representar a las mujeres en la fórmula a la gobernación, sino que será la vicegobernadora más joven de la historia. Sabemos que estamos en una coyuntura compleja: es Bonfatti o Perotti, y no podemos retroceder en todos estos avances. Somos conscientes de lo que está en juego. Todo esto está naturalizado pero no es común: no es común que haya 100 centros de salud nuevos y tantos hospitales de alta complejidad, no es común un sistema de salud articulado basado en la prevención, no es común que los sueldos docentes sean los más altos del país, no es común tener dos laboratorios públicos que fabriquen medicamentos y los vendan a todo el país”, enumeró.

En la misma línea, Alfonsín continuó: “Quiero pedir clara y humildemente que el santafesino, a la hora de votar, ponga arriba de la mesa todas estas cuestiones”.

El malestar por el presente de la UCR en Cambiemos

“Los políticos de raza sufren en la política, aunque la gente no lo pueda creer”, sostuvo el referente de la UCR al ser consultado sobre el rol que cumple el partido actualmente.

“Somos nosotros los que estamos avalando decisiones que no creemos que sean las que hay que tomar“, aseguró Alfonsín quien sostuvo que su partido debería contar con una influencia mayor en las decisiones que toma el gobierno nacional tal como se había acordado al inicio de la alianza.

Por otro lado destacó el valor que tiene un partido político como al UCR a la que calificó como “un espacio conjunto de ideas, de principios, de valores”.

“La única manera que tenemos de resolver los problemas que tenemos es a través del dialogo, el consenso y el acuerdo. A los problemas que tenemos no los resuelve el mercado, porque además de riqueza tenemos que generar desarrollo”, manifestó el líder de la UCR al mismo tiempo que agregó que “negar la realidad es una actitud poco política”.

Al momento de brindar previsiones sobre la suerte que deberá afrontar el próximo gobierno no dudó en asegurar que su labor “será aún más difícil que la de 2015”. “Son los mismos problemas pero intensificadas durante cuatro años por aplicar políticas erradas, que creo que le van a hacer perder las elecciones a Cambiemos”, cerró el referente del radicalismo.

