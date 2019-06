Desde prisión, Julio De Vido difundió una carta al cumplir 600 días preso: “Entrega, cárcel y macrismo”

El ex todo poderoso ministro de Planificación Federal Julio De Vido se entregó en Comodoro Py en octubre del 2017. Ese día, y después de negarse a declarar, fue trasladado al hospital de la cárcel de Ezeiza, aunque actualmente pasa sus días en el penal Marcos Paz.

Poco tiempo antes, en el Senado habían decido quitarle los fueros que le otorgaban inmunidad. Al entregarse, De Vido lanzó críticas al Gobierno de Mauricio Macri, al igual que este domingo, donde desde la cárcel hizo difundir una carta al cumplir 600 días preso.

En la extensa carta que se publicó en su perfil de Facebook y que se compartió desde su cuenta en Twitter, De Vido enfatizó que se siente "orgulloso" y no se arrepiente de haber participado de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y enumeró gran cantidad de supuestos logros.

Para el ex funcionario el Gobierno de Macri "es lo peor que estamos atravesando". Además, remarcó que "si algún error tenemos que reconocer es no haber aplicado íntegramente la ley de medios", en un claro ataque al Grupo Clarín.

Entre los que, para él, son los principales logros de los gobiernos kirchneristas, enumeró "la recuperación del Correo Argentino en manos del Grupo Macri", "la recuperación del espacio radioeléctrico", "la recuperación de Aguas Argentinas" y "de Aerolíneas Argentinas". En ese último caso, el Estado podría ser condenado a pagar cerca de 410 millones de dólares por el juicio del CIADI.

Cerró la carta citando a la escritora española Almudena Grandes y utilizó palabras suyas para sostener que el Gobierno de Macri "es lo peor": "Somos peronistas, demos la pelea con dignidad, no debemos rendirnos nunca, ni ante lo peor que estamos atravesando, estemos orgullosos, no bajemos la cabeza. Nuestros conductores, Perón, Evita, Néstor y los compañeros muertos y desaparecidos no se lo merecen", cerró.

Con información de www.clarin.com