"Chino" Navarro contra Urtubey y Pichetto: "Andan solos y solo le rinden cuentas a su espejo"

El titular del Movimiento Evita, Fernando “El Chino” Navarro, se mostró satisfecho por la fórmula del peronismo y sentenció que sería "catastrófico para la Argentina" un nuevo triunfo de Cambiemos. Además, lanzó fuertes críticas a los integrantes de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.



El dirigente opinó sobre la cercanía de Urtubey y Pichetto a Cambiemos: “Son de los dirigentes que expresan la crisis del sistema político, esos dirigentes que andan solos, no le rinden cuantas a nadie, salvo a su espejo a la mañana. Van y vienen porque pierden perspectiva de lo que pasa en la Argentina y aunque no lo quieran, le terminan siendo funcionales a Macri”.

En diálogo con “De Lejos No Lo Ves”, programa que se trasmite por Radio Con Vos, opinó sobre la eventual reelección del presidente Mauricio Macri: “Sería catastrófico para la Argentina porque este resultado va a determinar los futuros 40 años. Si gana Macri van a acelerar el ajuste, achicar el Estado, hacer una reforma previsional más dura, flexibilizar aún más el régimen laboral, van a prescindir de los planes sociales e imponer el peso de las fuerzas de seguridad para ordenar la calle. Lo que a priori puede ser legal pero está al borde de la represión. Con lo cual espero que el pueblo argentino y toda la clase dirigente, entiendan lo que está en juego y ganemos la elección de forma contundente para que no vuelvan nunca más”.

“La mayoría de los votos que tenemos se expresan en Cristina. Alberto va a ejercer con mucha firmeza su rol de presidente, pero va a actuar comulgadamente con ella porque prescindir de su experiencia, de su capacidad, sería muy tonto”, dijo Navarro.

Y añadió: “Teniendo en cuenta que Argentina por estructura jurídica es un país con presidencialismo muy fuerte, el poder ejecutivo es unipersonal, el presidente es el jefe de estado y sumadas las características de Alberto, no me cabe duda que él va a ser el presidente. Entiendo que va a consultar permanentemente con Cristina, con todos los actores de su gabinete y con otros actores que van a estar fuera de la institucionalidad”. En ese sentido, explicó: “Si nosotros conformamos una coalición que exprese el 55%, para gobernar vamos a tener que tener una colación que exprese el 80% porque no va a ser fácil reconstruir Argentina”.

Cuando le preguntaron por el Movimiento Evita, aseguró: “Está cómodo, porque veníamos con la necesidad de ampliar la unidad. Hay que salir del juego de Macri que era la confrontación, me parece que la decisión de Cristina de poner a Alberto Fernández como candidato a presidente, reconfigura la política y nos permite transitar otros espacios para ampliar nuestro frente”. Y continuó: “Nosotros siempre íbamos a ser parte del frente opositor que tuviese posibilidades de ganarle a Macri. La crisis es tan grave que tampoco podemos pretender que todo lo que uno busca para conformar un frente se cumpla. Estamos en una emergencia y tenemos que ser flexible en los acuerdos para poder ganarle a Macri”.

Con información de www.ambito.com