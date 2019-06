Los problemas que enfrenta el kirchnerismo hasta el cierre de listas

El kirchnerismo enfrenta diversos inconvenientes en el camino tanto al cierre de inscripción de alianzas electorales -12 de junio- como en el tiempo que falta para la inscripción oficial de precandidatos para las PASO, previsto para el 22 del mismo mes.

Los elementos que hacen ruido en la fuerza de Cristina Fernández de Kirchner van desde la nula relación actual entre el pre candidato a la gobernación bonaerense Axel Kicillof con los principales intendentes de la Provincia, como en la preocupación por la salud de su pre candidato principal, el viaje de CFK a Cuba y el retorno al nido de Sergio Tomás Massa.

Repasemos:

- La relación Kicillof-Intendentes. Luego de que Cristina Kirchner nominara -a dedo- la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario para la pelea contra María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, un importante grupo de intendentes se muestra enojado por haber quedado marginado de la decisión. En ese sector había pretensión de ser tenidos en cuenta a la hora de la definición y nada de eso pasó: nobleza obliga, en esta oportunidad, la comunicación fue verbal y no vía redes sociales, recurso que el kirchnerismo suele practicar. Por eso, no se registró -aún- ninguna foto del postulante Kicillof con jefes comunales de relevancia. El premio bonaerense fue de CFK hacia su ex ministro de Economía y para la intendenta de La Matanza, el municipio más populoso de la provincia. Magario pertenece al ejido de La Matanza, junto a Fernando Espinoza, y no al núcleo donde se mostraron juntos (y hoy molestos) Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín), Mariano Cascallares (Brown), Juan Zabaleta (Hurlingham), Hugo Corvatta (Saavedra) y Juan Pablo De Jesús, del Partido de la Costa.

- La salud de Alberto Fernández: La sorpresiva internación del pre candidato presidencial del kirchnerismo, el último 3 de junio, frenó el ritmo que llevaba adelante Albert Fernández. A eso se sumó la mala comunicación de los motivos de la internación en el Hospital Británico: desde que era culebrilla, una simple tos o una tromboembolia pulmonar, tras ingresar dolores en la pierna y la espalda y dificultad para respirar. De ese modo, se abrieron dudas sobre el comportamiento y desarrollo de Alberto F. en la carrera electoral (siempre es dura una campaña presidencial) y además, modificó el modo de la negociación que el peronista porteño llevaba adelante con Sergio Massa para su incorporación a la alianza electoral K. Esas tratativas las pasó a encabezar, entonces, Eduardo “Wado” De Pedro, abogado y diputado de La Cámpora, hombre de confianza de la propia Cristina, y también Máximo Kirchner.

- El nuevo viaje de Cristina a Cuba (para visitar a su hija Florencia) puede ser un problema o una oportunidad para la campaña presidencial del kirchnerismo. La ausencia de su líder de la Argentina, que será del 2 al 10 de julio, con las listas y los candidatos definidos para todas las fuerzas políticas, dejará el protagonismo central en Alberto Fernández y en quienes ocupen los primeros lugares en las listas (¿Sergio Massa incluido?). Que no esté en el país podrá ser un inconveniente para su espacio o tal vez, una oportunidad para que en esos 8 días, los nominados tomen vuelo propio y se muestren “independientes” de los mandamientos directos y puntillosos de la ex Presidenta.

- Un elemento final, que se define hora a hora, es el cierre con Massa. La pregunta decisiva será cómo y en cuánto impactará el salto del tigrense al esquema kirchnerista, algo que se sabrá recién en las PASO (Primarias) del 11 de agosto próximo. Pero lo que sí se podrá mensurar previamente es cómo impactará en la imagen del jefe del Frente Renovador el tenor del cierre de listas y la incorporación del Frente Renovador en el acuerdo electoral con los K: si en un lugar preponderante (¿primer diputado bonaerense con carrera a presidir la Cámara de Diputados nacional?) para él y para varios de los suyos o humillado por su remolona llegada al punto de partida político.

También el inminente cierre del massismo con las huestes del Instituto Patria abrió alguna preocupación en el seno tanto de La Cámpora como de sectores del PJ, por que la negociación para el desembarco M los llevaría a perder lugares (en diputados nacionales como en legisladores bonaerenses) a manos de los massistas próximos a incorporar.

Con inforamción de www.clarin.com sobre una nota de Pablo De León