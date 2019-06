Marcelo Tinelli toma distancia de la política y le pega a Alternativa Federal

Marcelo Tinelli anunció anoche que en las elecciones 2019 tomará distancia de la política y no participará del armado electoral de Alternativa Federal.

Lo dijo ayer durante su paso por la gala de entrega de los Premios Martín Fierro, donde se homenajearon los 30 años de su programa ShowMatch.

Pero en medio de la ceremonia, el popular conductor afirmó que "no están dadas las condiciones" para que este año participe de la política y menos dentro del peronismo Federal.

"Yo trabajé bastante, fue público también, en un espacio que se estaba construyendo que fue Alternativa Federal. Pero bueno, a las pruebas me remito como terminó todo", afirmó ante la prensa antes de ingresar al Hotel Hilton de Puerto Madero.

Roberto Lavagna fue el primero en dar el portazo en el espacio, tras no aceptar competir en una PASO entre todos los dirigentes del espacio y lanzar su precandidatura presidencial por Consenso 19.

Pero en medio de las idas y vueltas del ex ministro de Economía, Juan Schiaretti invitó a sumarse al animador de Canal 13, junto a Daniel Scioli, el socialismo y el GEN.

Ahora, Tinelli acaba de dar por cerrado su incursión a la política por una vía alternativa a la que ofrecen Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Al ser consultado por qué el armado electoral no prosperó, el conductor respondió: "Habría que preguntarle a los dirigentes que fueron los líderes de ese espacio, cada uno eligió otro camino y ya ahí no me corresponde opinar. Lo que sí vi es que se fue disgregando el poder para un lado, para otro. Y bueno no se dio una unión".

Sin embargo, Tinelli no descartó en un futuro sumarse de lleno a la política por su "vocación pública". "Me encanta ayudar al otro y colaborar y si hay algo que me gusta es eso a través de la fundación o cualquier lugar. Me encanta estar al servicio de. Siempre lo trato de hacer y es algo que me satisface a título personal", concluyó.

En tanto, Sergio Massa volvió a mandarle un mensaje a Alberto Fernández, el candidato presidencial designado por Cristina Kirchner.

Lo hizo a través de una comunicación desde Chubut, a donde el líder del Frente Renovador viajó para sumarse a los festejos del gobernador Mariano Arcioni.

"Volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos con esto", le dijo Alberto en una clara convocatoria a una alianza con el kirchnerismo de cara al cierre de listas.

Si bien Massa aún no definió su salida de Alternativa Federal, todas las señales indican que su regreso al kirchnerismo estaría casi definido.

