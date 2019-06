Gerardo Morales: “Con la teoría duranbarbista, Mauricio Macri podría perder en primera vuelta”

En su despacho en el Palacio de Gobierno jujeño, Gerardo Morales recibe a Clarín después de su asegurarse la reelección este domingo con el 43 por ciento de los votos. Fue la primera victoria en comicios ejecutivos provinciales para Cambiemos, que acumula 10 derrotas. Tras intercambiar mensajes con Mauricio Macri, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, viajará en las próximas horas a Buenos Aires para -a contrarreloj- tratar de incidir en la estrategia nacional del oficialismo, sumar peronistas y empujar a las chances de un vice radical.

Toma café y no descarta una reforma constitucional en su provincia. “Hay que parar los períodos de los intendentes, pero no es el momento, tiene que surgir de un acuerdo”, advierte.

- En 2015 había conseguido el 58 por ciento de los votos. Sus rivales dicen que más de la mitad votó en su contra.

​- Es la realidad económica. Tiene que ver con esa situación.

- ¿Hasta el momento no ha sido un fracaso la situación económica del Gobierno? ¿Por qué retroceden en centros urbanos donde antes ganaba Cambiemos?

- La crisis ha golpeado y la crisis cambiaria hace más pobres a los pobres y empobrece a la clase media baja. Es la primera consecuencia de una crisis cambiaria. El desafío es ver si se puede recuperar esa situación. Podría haber caído el Gobierno por la crisis cambiaria. Ahí está el desafío. Eso está incidiendo en que haya resultados electorales adversos en los centros urbanos, pero también tiene que ver con la gestión. Si fuera por la economía, yo tendría que haber perdido la elección.

- Si no hay una recuperación más rápida, ¿hay chances de que Macri pierda en primera vuelta?

- Eso depende de la economía y de que Cambiemos no se cierre Me parece muy temeraria y arriesgada la estrategia duranbarbista de apostar todos los caballos a la segunda vuelta. Lo hicieron en 2015 y en esa elección no ganó esa estrategia sino que perdió el kirchnerismo que llevaba Aníbal Fernández. Si hubieran llevado a Julián Domínguez o al Flaco (Florencio) Randazzo no sé si ganábamos la elección. Por eso vuelvo a la convención radical de Gualeguaychú: había que hacer el frente más amplio posible.

- ¿Habría que hacer sumar más peronistas, como propuso?

- Creo que sí. No sé si estamos a tiempo, tal vez no. Se tendría que haber trabajado antes en eso. Tal vez no se hubiera podido, pero a veces no se hacen las cosas porque se prefieren estrategias para que la elección se resuelva en la segunda vuelta. Es un riesgo, porque se podría perder en la primera vuelta si no recuperamos la iniciativa política y si la economía no se normaliza.

- ¿Habló con Roberto Lavagna. Tiene previsto reunirse con él?

​- No, pero tal vez le haga un llamado estos días.

- Sergio Massa fue el que más votos le aportó a su boleta como gobernador en 2015. ¿Pudieron hablar?

​- En 2015 Massa sacó más votó que Cambiemos, pero Sergio no sé qué hará. Hace mucho que no habló con él.

- Para salir de la estrategia duranbarbista, la UCR propone hacer una primaria en Cambiemos?

​- La discusión del radicalismo y el PRO es si un radical va a integrar la fórmula, pero no me pondría tan tenso si alguien quisiera presentarse en una PASO.

- ¿Eso no es debilitar al Presidente, como dicen en el PRO?

- No me pondría tenso con eso. Prefiero que la política se mueva y que no esté estática y que haya iniciativa política. Me gustaría que fuéramos a las PASO con alguien del peronismo que acepte participar en Cambiemos o en el frente que surja.

- Lo felicitó Juan Manuel Urtubey por la victoria. ¿Lo ve cerca?

-No sé cuál es su plan. El está decidido a ser candidato a Presidente, igual que Roberto Lavagna. Pero un peronista sí que sumaría, yo no estaría tenso por eso. Y respecto al radicalismo, esperemos que en el PRO no se cierren y que se abran (para un vice radical). Es una decisión personal del Presidente. El radicalismo no puede imponer. Si a mí me vienen a imponer al vicegobernador, te saco corriendo. No lo aceptaría. Es una decisión que tiene que ver con la confianza.

- Usted sí tiene sus preferidos para la vicepresidencia.

​- Ernesto Sanz y Mario Negri, cualquiera de los dos.

- Dicen que Sanz no quiere.

​- Sí, no sé. Es lo que pienso.

- Está conforme con el rol de la UCR en estos años de gobierno.

- Hemos tenido un rol responsable. No hemos dado un salto al vacío. No salimos públicamente salvo en algunas cuestiones que sí eran importantes, como la política tarifaria. Hemos tenido una actitud constructiva y somos un buen socio para una coalición.

- ¿El PRO no se ha cerrado demasiado?

-Hemos tenido ministros. No me quejo de eso.

- ¿Esta situación económica es producto de la cerrazón económica?

​​- La crisis cambiaria se podría haber anticipado y en eso le asigno responsabilidad a Federico Sturzenegger. Habría que haberlo cambiado antes.

- ¿Esta situación económica podría agravarse si el kirchnerismo gana en primera vuelta o en las PASO

- Son señales que te pueden perjudicar en relación a cómo te ve el mercado, pero el mercado también te ve mal cuando no tenés iniciativa política. El ahora 12 y aplanar las tarifas es también recuperación de la iniciativa política del Gobierno. El radicalismo ha tenido mucho que ver con esas medidas. No hay peor cosa que quedarse quieto y no tener iniciativa.

- En una entrevista local dijo que le gustaría ser presidente.

- Puede ser, pero no me lo planteo ahora. Acabo de renovar mi gobernación y estamos avanzando en una transformación. Si no logro eso no me puedo presentar ni a concejal.

-¿Alberto Fernández es igual a Cristina Kirchner?

​-No sé si Cristina acertó en ponerlo a Alberto. Acá se elige presidente y es un país muy presidencialista. Se va a ver con el tiempo. Hubiese sido distinto si ella hubiera sido candidata a presidenta, porque ella es la que ha venido recuperando.

-¿Cómo explica que hay un votante suyo que también elige a Cristina Kirchner?

- Así es el voto en un frente. Tenemos mucho peronismo y hay gente que me votó a mí y que capaz la quiere votar a Cristina. Habrá muchos que quieran votar a Massa, Lavagna o Urtubey. Así es la estructura del voto en un frente. Por eso en Cambiemos tiene que haber muchos más (peronistas). No sé si estamos a tiempo. Llegamos hasta acá, como llegamos. Por acción o por omisión. A veces no se hacen cosas porque no querés que se hagan.

-¿No quiere abrir Cambiemos el Presidente o Marcos Peña?

​-Están mucho más abiertos. Hay mucha más actitud de buscar otra forma, no sé si llegamos tarde.

-Usted había propuesto que María Eugenia Vidal desdoblara su elección. ¿Se puede ganar la Nación sin ganar la Buenos Aires?

-(Se toma unos segundos). Se puede, pero es complicado. Es el distrito más importante, por eso habría que permitirle a María Eugenia adherir a otros candidatos a presidente. Si no le da en primera en vuelta para sacar la diferencia y vamos a un balotaje con la teoría duranbarbista, es muy arriesgado, porque se puede en primera vuelta. Mientras tanto hay que derogar el decreto que impide las colectoras.

