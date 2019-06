Fin del misterio en Game of Thrones: ¿Quién se olvidó el vaso de café en una escena?

El escándalo del vaso de café será recordado por todos los fanáticos de la serie Game of Thrones, aunque todavía no se había develado quién fue el culpable.

Game of Thrones terminó hace un mes pero todavía hay misterios de la serie que quedaron sin resolverse. Uno de ellos incluso trascendió a la trama de la ficción y tiene que ver con un error de producción que generó una lluvia de críticas de los fans: el misterio del vaso de café.

Para quienes no recuerden este episodio con frescura, esto sucedió en un capítulo en el que los sobrevivientes de la “Batalla de Winterfell” se encontraban celebrando su victoria contra el ejército de los muertos. Los personajes estaban en una especie de cantina medieval, bebiendo cerveza, pero en una escena se pudo ver con claridad que uno de los vasos apoyados sobre las mesas no era precisamente de cerveza, sino de café (y de una conocida marca).

Muchos se preguntaron quién de los actores era el culpable de este olvido, que terminó pasando todos los filtros de la producción hasta convertirse en un terrible anacronismo de la serie. La que se encargó de develar esta cuestión fue Sophie Turner. La británica estuvo en el show de Conan O’Brien y ante la consulta del conductor sobre “el misterio del vaso de café”, no dudó en señalar a uno de los actores más importantes del elenco.

“Escucho esto del vaso de café todos los días de mi vida. Es bueno saber que ese detalle recibió más prensa que toda la última temporada junta”, bromeó Lady Sansa. “El vaso de café estaba en el lugar de Kit (Harrington). Primero culpé a Emilia, pero no creo que Emilia (Clarke) fuese capaz de algo así. En cambio Kit es vago y creo que él si lo haría. El vaso estaba en su silla, aunque luego se movió y pareció que era la mía pero fue cien por ciento Kit”, aseguró.

“Además yo estaba usando un corset en casi todas las escenas, razón por la cual no podría haber tomado un café. Me hubiese hecho pis encima o lo hubiese vomitado. Emilia también tenía que usar corset, pero Kit no usaba corset. Fue Kit“, sentenció la actriz de Game of Thrones.