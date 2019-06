José López fue condenado a 6 años de prisión por el caso de los bolsos con USD 9 millones dólares

El Tribunal Oral Federal 1 resolvió hoy condenar a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Obras Públicos José López por el escándalo de los bolsos con casi USD 9 millones que arrojó a un convento de General Rodríguez en 2016. También deberá pagar una multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento y lo condenaron a la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos.

Los magistrados también condenaron a María Amalia Díaz, esposa de López, a 2 años de prisión de ejecución condicional por ser partícipe secundaria de López. Por su parte, la monja Inés Aparicio, quien lo ayudó a ingresar los bolsos al convento de General Rodríguez, fue absuelta del delito de encubrimiento.

Además, los casi USD 9 millones y los relojes marca Rolex y Omega que fueron incautados durante el procedimiento en el que López quedó preso fueron decomisados y serán entregados añ Hospital Garrahan y al Hospital de Niños Gutiérrez para que las instituciones "puedan satisfacer sus necesidades prioritarias de asistencia médica, insumos para la atención de los pacientes y aparatología".

En total son poco menos de 8.982.047 de dólares, 153.610 mil euros y 59.114 mil pesos que irán a los hospital. Se trata del dinero con el que fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez, a donde fue para esconder la plata.



Con traje oscuro y corbata roja, López escuchó la condena sin inmutarse desde la última fila de la sala de audiencias. Lo acompañaban cuatro agentes del programa de protección de testigos e imputados al que ingresó López luego de declarar como arrepentido.

La pena de seis años es la más alta para el delito de enriquecimiento. Esta es la primera condena que recibe el ex funcionario, 12 años secretario de obras públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero no es es el único. El 21 de mayo pasado comenzó a ser juzgado junto a la ex mandataria en el caso de la obra pública.

El veredicto fue dictado por los jueces Ricardo Basílico José Michilini y Adrián Grünberg, con la disidencia de este último en siete puntos del veredicto.

El tribunal consideró que hubo enriquecimiento ilícito en los millones de dólares con los que López fue detenido y en la casa del Dique Luján, en Tigre, en la que vivía. Por esa vivienda también fueron condenados los empresarios Andrés Enrique Galera y a Eduardo Ramón Gutiérrez fueron condenado como partícipes necesarios de enriquecimiento ilícito a 2 años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y al pago de una multa del valor del 50 por ciento del enriquecimiento.



En el juicio también se juzgó el enriquecimiento en un departamento de la avenida Las Heras al 2000, en Barrio Norte. Pero el empresario rosarino Carlos Gianni y el abogado Marcos Artemio Marconi, que estaban acusados de ser los prestanombres de López, fueron absueltos. El tribunal dispuso levantar el embargo que había sobre esa propiedad.

La fiscalía a cargo de Miguel Ángel Osorio y la Oficina Anticorrupción -su titular Laura Alonso estuvo presente en el veredicto- habían reclamado una pena para López de seis años al considerar que el dinero era del ex funcionario y que no podía justificarlo con sus ingresos.

López dijo que el dinero "era de personas vinculadas a la política". Contó que esa noche, Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, le pidió que escondiera plata que era de Daniel Muñoz, fallecido secretario de Néstor Kirchner, y que para eso fueron hombres que lo escoltaron en un auto y una moto hasta su casa.

Los fundamentos de la decisión del tribunal se conocerán el próximo 28 de agosto. A partir de allí, las partes podrán apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuente: Infobae