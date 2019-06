Miguel Pichetto: “Quiero debatir con Cristina Kirchner, a mí no me tiembla el pulso”

Tras una jornada intensa, en las horas finales del cierre de alianzas, Miguel Ángel Pichetto cerró el día con un desafío a Cristina Kirchner: "Que me invite a debatir, por supuesto, a donde quiera". Son, claro, ambos precandidatos a vicepresidentes, el primero de Mauricio Macri y la ex mandataria de Alberto Fernández.

"Absolutamente estaría dispuesto a debatir con Cristina y con los otros. En la universidad, acá, en el programa. El debate y la discusión de ideas, la confrontación de ideas con respeto, yo no creo en el agravio ni en la descalificación personal, como cuando me dicen traidor, todas tonterías. Yo tengo la piel dura y no me tiembla el pulso. Sé lo que tengo que hacer si la sociedad elige la fórmula Macri-Pichetto", sostuvo.

Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista durante más de una década, ​habló en A dos voces (Todo Noticias) donde dejó frases picantes como cuando dijo: "Algunos se quedan en un escenario de sumisión como si la ex presidenta estuviera a cargo de la Casa Rosada".

Y también sobre la elección de Alberto Fernández: "El método de ella fue a dedo. Acá la decisión fundamental la tuvo el presidente".

Pichetto, ante el sorpresivo anuncio de la fórmula, negó que Macri se hubiera "peronizado" ni que él se haya hecho macrista. "Por supuesto sigo siendo peronista. La idea es incorporar otros peronistas y ya he estado conversando. Vamos a hacer una gran elección en primera vuelta. Esta fórmula tiene una gran potencia".

El senador dijo que "al kirchnerismo lo conoce de adentro" y que dentro del espacio "hay algunas expresiones y cosmovisiones autoritarias".

Con información de www.clarin.com