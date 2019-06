La hija de Daddy Yankee bajó 50 kilos y su imagen provoca suspiros en las redes

Jesaeelys Ayala González, de 18 años, es la hija del reggaetonero Daddy Yankee; en los últimos días, causó una gran sorpresa a través de las redes sociales, dado que bajó 50 kilos tras cambiar sus hábitos. A sus 14 años, la joven pesaba 113 kilos y hoy luce irreconocible.

La hija menor de Daddy Yankee nació en Puerto Rico y su transformación no solo sorprende, sino que conmueve a todos. De hecho, junto a algunas fotos con sobrepeso, la joven reveló que “bajar de peso no es fácil. La comida es una droga más”.

Por tal motivo, Jesaeelys acudió a un nutricionista, empezó a hacer actividad física y de ese modo, aprendió a renovar sus hábitos. Luego de cuatro años, la adolescente se muestra orgullosa de su cuerpo y del proceso que atravesó para bajar de peso.

Además de posar de manera muy sensual, ya sea con bikini o con ropa ajustada, la hija de Daddy Yankee también es reconocida en las redes sociales por sus increíbles tutoriales de maquillaje. A través de su cuenta de Instagram, la joven remarcó: “Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso”.

Ante el sobrepeso que tenía, la adolescente también reveló su dificultad para aceptarse. “No me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo…en fin, no me gustaba cómo era”, expresó Jesaeelys en relación a una de las principales dificultades que tenía.

Si bien en sus posteos aclaró que el proceso es complejo, alentó a los seguidores que atraviesan por la misma situación a que se animen a cambiar por hábitos más saludables y tener paciencia dado que “los cambios no se ven de un día para otro, pero se puede”.