Estos son los siete frentes electorales que competirán en las elecciones presidenciales

El cierre fue vertiginoso y cargado de novedades. En las últimas 48 horas se modificó el escenario político y quedaron definidas las fórmulas presidenciales que competirán en las PASO el próximo 11 de agosto. Claridad después de largos días de incertidumbre.

En las elecciones nacionales se presentarán siete frentes electorales: Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal, Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Nuevo MAS, Frente Despertar y Frente Nos.

El miércoles por la tarde Alberto Fernández y Sergio Massa cerraron el acuerdo electoral que negociaron durante tres meses y lograron conformar el frente opositor más grande que se presentará en estos comicios. Después de un café y de acercar posiciones, ambos publicaron en sus redes sociales el nombre de la nueva alianza: "Frente de Todos".



Al dejar la reunión Massa expresó que "por consenso o con primarias" dirimirán "cuáles son las mejores fórmulas y el mejor lugar que puede ocupar cada uno". Así dejó abierta la puerta a la posibilidad de competir en una PASO contra la fórmula Fernández-Fernández. El acuerdo se negociará en los próximos diez días. El 22 de junio es el tiempo límite para presentar las listas de candidatos.

El Frente de Todos está compuesto por 16 partidos políticos: Partido Justicialista (PJ), Frente Renovador, Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido del trabajo y del Pueblo, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos, FORJA.

El nuevo frente que se conformó luego de la alianza entre el kirchnerismo y el peronismo no tiene a Unidad Ciudadana. El sello que se creó en el 2017 para que Cristina Kirchner compita en las elecciones legislativas se diluyó sesenta día después de finalizado los comicios. En lo formal, no existe más. Sin embargo, sigue siendo el nombre con el que se conoce a la fuerza política que lidera la ex presidenta.



Cambiemos ya no será el frente electoral del oficialismo, que después de la decisión de Mauricio Macri de elegir a Miguel Pichetto como compañero de fórmula mutó en el Frente Juntos por el Cambio.

La dupla del jefe de Estado con el senador peronista fue una sorpresa con alto impacto en el mundo político y en los mercados. Además, fue la forma que encontró el Presidente para ampliar la base de la coalición y dar una señal de cambio hacia el exterior en medio de la crisis económica. La jugada fue avalada por el principal socio en la alianza: la Unión Cívica Radical.

El nuevo frente oficialista tiene 8 partidos: el PRO, la UCR, la Coalición Cívica – ARI, el Partido del Diálogo, el Partido Fe, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Partido Unión Popular (Pichetto).



Pasado el mediodía del martes Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey llegaron a un acuerdo para conformar una fórmula común y ser los representantes de la tercera vía. El economista será candidato a presidente mientras que el gobernador de Salta lo acompañara como vice. El frente que crearon se llama Consenso Federal.

El paso que dieron para sellar la alianza fue también el acta de defunción de Alternativa Federal, el espacio que crearon Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto en septiembre de 2018 con el fin de generar una opción distinta a la que representan Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Menos de un año después, Massa cerró un acuerdo con el kirchnerismo, Pichetto aceptó ser el candidato a vicepresidente de Macri, Schiaretti prescindió de jugar en el armado nacional y Urtubey selló una alianza con Lavagna.

El frente de la tercera vía tiene 7 partidos: Partido Socialista, el GEN, Tercera posición, Celeste y Blanco, Libres del Sur, Partido Federal y el Demócrata Cristiano.



La Izquierda llevó a cabo una decisión histórica para el movimiento político. Logró acordar la unidad de los dos sectores mayoritarios y competirá con una sola fórmula encabezada por Nicolás del Caño como presidente y Romina del Plá como vice.

El acuerdo lo lograron el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). La confluencia de partidos representa el 90% de la Izquierda, lo que le permitirá presentar candidatos en todos los distritos. La unidad fue una forma de evitar grietas y que el espacio político pierda votos.



La alianza se llama Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y está compuesto por cuatro partidos: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

La Izquierda también tendrá una representante por fuera del frente de unidad. Manuela Castañeira manifestó sus diferencias con Del Caño y aseguró que el diputado nacional no quiso competir en unas PASO. La dirigente política no participó del acuerdo y competirá con el frente Nuevo MAS.



Las expresiones de derecha también tendrán representación en las elecciones primarias. El economista liberal y candidato a presidente José Luis Espert presentó el Frente Despertar, que está compuesto por la Unión del Centro Democrático (UCEDE) y Partido Nacionalista Constitucional (UNIR).

El ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión será candidato a presidente por el Frente Nos, que está compuesto por el Partido Conservador Popular y la Nueva Unidad Ciudadana (NUC). El ex combatiente de Malvinas cerró una alianza con la dirigente Cynthia Hotton, quien será candidata a diputada.



El espacio político de Gómez Centurión tiene como rasgo distintivo de su identidad que está a favor de "las dos vidas", en lo que respecta al tratamiento de la ley por el aborto legal, y que tiene representación de los diferentes credos.

El 11 de agosto se llevarán a cabo las PASO. La primera parada en la carrera electoral nacional.

