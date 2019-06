Fuerte denuncia de Maxi López contra Wanda Nara: “Hace meses que no hablo con mis hijos”

El futbolista Maxi López asegura que se encuentra en un muy mal momento ya que su ex esposa Wanda Nara no lo deja comunicarse con sus hijos; más detalles, en esta nota.

Sin lugar a dudas, el divorcio de Maxi López y Wanda Nara fue uno de los más mediáticos de los últimos años; de hecho, al día de hoy, ambos continúan manteniendo una pésima relación, a pesar de que cada uno de ellos rehizo su vida.

En este sentido, y a raíz de una situación que involucra a sus hijos, Maxi López volvió a realizar una fuerte denuncia contra Wanda Nara. Esta vuelta, aseguró que su ex pareja no permite ningún tipo de comunicación entre él y sus hijos, Benedicho, Constantino y Valentino.

“Hace varios meses que no hablo con ellos. Es difícil, complicado. Me apoyo en los que están, en la familia”, expresó López a Los Ángeles de la Mañana. Y continuó: “No pasa por abogados, pasa todo por la madre. Si ella quiere se soluciona todo”.

Recordemos que, en febrero de este año, el futbolista aseguró que Wanda Nara no le permitía ver ni visitar a los chicos. La denuncia se hizo días antes de que trascendiera una foto en donde Maxi López pasaba a buscar a los pequeños por la casa de su tía, Zaira Nara, lo cual brindó mucha incertidumbre respecto de la relación del jugador del Vasco da Gama y los chicos.

No obstante, hace algunos meses, la mediática rubia había sacado a relucir una serie de audios que causaron polémica, ya que en ellos se escuchaba a Maxi López hablando con uno de sus hijos y, además, discutiendo e insultando. “Yo tengo audios también, pero no los publico. No quiero que mis hijos pasen por determinadas situaciones”, concluyó el futbolista.



Por último, la panelista Yanina Latorre contó que habló con Wanda Nara, quien le reveló que López no paga la cuota alimentaria a sus hijos hace más de un año y que “está siempre al tanto de todo lo que ocurre con los chicos ya que está en todos los grupos de WhatsApp de padres”.