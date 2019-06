"Perotti es quien le puso la firma a la privatización escandalosa del Banco Santa Fe"

En la mañana de este miércoles, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz y candidato a diputado por el Frente Progresista Cívico y Social dialogó este con "Línea Abierta" (FM 101.3) y se reifirió a por qué los santafesinos debemos votar este domingo al FPCyS.

En ese sentido, consideró: “Basta con mostrar todo lo que hemos hecho, no tengo que hacer ninguna promesa ni ningún anuncio rimbombante, ni decir que vamos a bajar tarifas ni impuestos, cosas que todos saben son promesas incumplibles y después todos los gobiernos que las prometen no las cumplen, nosotros lo que prometemos lo cumplimos, lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos, las cosas están a la vista, dijimos que vamos a cumplir con la ciudad de Santa Fe con más de 100 obras e hicimos 150 y están a la vista y no son obras pequeñas, algunas son monumentales, como el Hospital Iturraspe, La Casa de la Cultura, como la obra de El Molino, las seis obras de desagüe, que no se ven porque están bajo tierra y que permite hoy asegurarle a los santafesinos que van a estar mucho más seguros contra inundaciones que lo que estaban en año anteriores, donde gobernaba otro partido que poco hicieron para proteger a Santa Fe”.

Y detalló: "Garantizamos transparencia y está afuera de todo debate y discusión, garantizamos justicia independiente, no manipulación de los jueces y fiscales, Consejo de la Magistratura, garantizamos licitaciones sin corrupción, garantizamos seriedad, responsabilidad, buenos equipos de trabajo, trabajamos en conjunto, tenemos políticas integrales, yo he visto gobiernos donde cada ministro hace cualquier cosa, lo que se le ocurre, porque cada ministro responde a una interna del partido eso, me imagino, ocurriría con el candidato de Juntos, Juntos, que es el peronismo, es Juntos para ganar la elección porque nunca estuvieron juntos y difícilmente estén juntos después”.

"Por estas cosas y muchas otras, hay que votar al Frente Progresista, porque Emilio Jatón, en Santa Fe es una garantía de cambio y la transformación de la ciudad, para terminar con el abandono a la que la sometió Corral en estos años y porque Jorge Henn será un muy buen representante en el Senado, porque es un hombre con experiencia, que ha demostrado su compromiso con el Departamento La Capital, conoce la ciudad y la provincia, es un hombre dedicado a los problemas del departamento”, expresó el primer mandatario santafesino.

Sobre el candidato a sucederlo en la gobernación, Antonio Bonfatti, Lifschiz sentenció: "Creo que es un gobernador con mayúscula, con experiencia, que ha demostrado su capacidad en momentos difíciles”.

Además, Lifschitz destacó que Santa Fe es el único distrito donde los jubilados y pensionados de la provincia cobran el 82 por ciento móvil "y donde los jubilados cobran los aumentos que cobran los activos de manera automática, nosotros establecimos el cobro automático de todos los aumentos de los activos y pasivos y garantizando el 82 por ciento móvil y garantizando la no privatización de la Caja y la no nacionalización de la Caja, porque hay más de 13 provincias que las han nacionalizado, se sacan un peso de encima obviamente, se sacan el déficit de encima y se las pasan a la Nación, con lo cual entran en el régimen nacional, nosotros hemos sostenido la Caja en la provincia y eso es una garantía para todos los jubilados, no crean que eso va a seguir siempre así, pueden venir un gobernador que decida lo contrario, que deje de pagar el 82 por ciento móvil, siempre habrá excusas, que no cierran los números, que hay que hacer una reforma previsional, siempre hay una buena excusa para bajarle el sueldo a los jubilados y por eso, creo que el empleado público y el jubilado del sector público tiene que pensar muy bien su voto, porque las cosas cambiaron muchísimo para el sector público en estos doce años, la cláusula gatillo que estamos reconociendo, en tiempos de inflación de arriba del 45 por ciento como los que estamos teniendo, es el único distrito del país que tiene cláusula gatillo y que se cumple a rajatabla, en las provincias que gobierno el partido Justicialista no está ese beneficio y garantiza estabilidad".

En la misma línea recordó: "En la época del menemismo, los gobernadores de Sanra Fe recibían órdenes de la Nación sobre lo que tenían que hacer y así se privatizó el Banco de Santa Fe, perdimos escandalosamente el Banco Santa Fe, en tiempos que Omar Perotti era ministro del gobierno provincial y fue el responsable, el que le puso la firma a la privatización escandalosa, ni siquiera fue una buena privatización del Banco Santa Fe, desde ese año perdimos para siempre uno de los instrumentos financieros más importante que tenía la provincia".

Para finalizar, el gobernador de la provincia de Santa Fe destacó: "Yo, con mucha humildad, pero con mucha firmeza les pido a los santafesinos y vecinos de la ciudad de Santa Fe que me han visto recorrer los barrios, que me han visto hacer obras que nunca se han hecho en la ciudad, en Barrio Fonavi, El Pozo, Las Flores, en la Acería y creo que estas cosas son valiosas, cuando uno dice que vamos a hacer, lo hacemos".

Fuente: Agenciafe