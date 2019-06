Pichetto trazó una hoja de ruta por la deuda: "Si Argentina vuelve a defaultear será un país sumergido y aislado"

El senador peronista y precandidato a vice de Macri dijo que el país "no puede volver más a decisiones unilaterales, cebado por discursos de contenido emocional, ya que implican un riesgo fenomenal"

El recientemente nominado precandidato a vicepresidente por Cambiemos, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, trazó los primeros bosquejos sobre la hoja de ruta que debería tener el país frente a los próximos vencimientos de deuda.



“La Argentina tiene una serie de compromisos con organismos internacionales, fundamentalmente con el FMI, que tiene que afrontar", aseveró, y agregó que hay que "ver cómo los reformula si no puede, pero todo en un marco de común acuerdo".

"Si Argentina vuelve a defaultear, va a pasar a ser un país sumergido, aislado, despreciado en el contexto de las naciones por incumplidor serial", advirtió.

Ámbito Financiero reveló este miércoles que el senador es el hombre clave para que el Congreso apruebe las reformas clave que el Fondo reclamará para renegociar el stand by vigente. Pichetto tendría así para los analistas un rol clave: convencer al Senado (Cámara que conduciría si es electo vicepresidente) de votar al menos dos reformas innegociables para la próxima relación con el FMI: la laboral y la previsional.

"Hay que plantearse metas de crecimiento y ver cómo se pueden abordar los compromisos. Trabajar sobre los plazos, los vencimientos, eso es una política económica racional, y que Argentina vaya ordenándose", apuntó en diálogo con radio Mitre.

El exjefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara baja ratificó que el país "no puede volver más a decisiones unilaterales, cebado por discursos de contenido emocional, ya que implican un riesgo fenomenal".

Rol en la Justicia

En declaraciones a radio La Red, Pichetto confirmó que no dejará su cargo en el Consejo de la Magistratura, órgano que nombra y remueve jueces. "Voy a seguir porque me eligieron como senador y siempre cumplí la tarea con total idoneidad y responsabilidad, y no comprando ninguna grieta judicial", enfatizó.

La decisión de Pichetto permitirá al oficialismo equilibrar la relación de fuerzas, ya que en diciembre perdió uno de sus representantes cuando se unieron las tres fuerzas opositoras del peronismo, el massismo, Alternativa Federal y el kirchnerismo, y le quitaron el lugar que iba a mantener el diputado radical Mario Negri. En esa ocasión, ese lugar se lo dieron a Graciela Camaño como consecuencia al acuerdo alcanzado entre las tres bancadas peronistas, que firmaron una nota con 131 firmas contra 121 que tenía Cambiemos para ubicar al kirchnerista Wado de Pedro y la dirigente massista.

"Si alguien piensa que no debo estar allí pueden recurrir a la Justicia, y lo discutiremos allí, que es un escenario que a mi me gusta mucho", agregó Pichetto.

En la actualidad, el oficialismo cuenta con el aval de ocho de los 13 miembros, pero debe realizar acuerdos ya que se requieren 9 votos poder votar la terna de los jueces.

Con información de www.ambito.com