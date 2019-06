Alberto Fernández minimizó la reacción de los mercados: “Cuando anunciamos nuestra fórmula, también bajaron el dólar y el riesgo país”

El precandidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, minimizó este jueves la reacción positiva de los mercados ante la designación de Miguel Ángel Pichetto como postulante a vicepresidente de Mauricio Macri, al destacar que cuando se anunció la fórmula que integra junto a Cristina Kirchner "también bajaron el dólar y el riesgo país".

"La euforia de los mercados es muchas veces la tristeza de los pueblos. Los mercados celebran poder cobrar un bono con tasas del 18 por ciento y el pueblo padece tener que pagar eso. Y lo paga sin trabajo, con ajuste. Me impresiona mucho que celebren eso y que estén atentos a los mercados", comenzó Fernández.

En diálogo con Radio 10, el ex jefe de Gabinete aseguró además que, a partir del anuncio de su candidatura, en mayo pasado, "bajó la tasa de riesgo y también el dólar y no hicieron ningún ruido".

La confirmación oficial de que el senador del PJ acompañaría en la boleta a Macri disparó una fuerte alza en los precios de los bonos y las acciones argentinas y un sensible retroceso del riesgo país, además de una fuerte caída en el valor del dólar.

"Nosotros no nos preocupamos por eso. La celebración debería ser que la pobreza se termina, que alguien recupera el trabajo, que una pyme recupera la producción... Me preocupa mucho más saber qué es lo que pasa en la Argentina profunda o, sin ir más lejos, en el Gran Buenos Aires, para ver la miseria en la que han caído tantos argentinos. No existe un país que pueda prosperar con la alegría de los especuladores y la tristeza de la gente", agregó.

El acuerdo con Sergio Massa

Consultado sobre el acuerdo que el miércoles consiguió con Sergio Massa, Fernández dijo que "conseguir la unidad de todo el espacio opositor era muy importante" de cara a las elecciones.

"Creo que ayer virtualmente logramos no solamente la unidad del peronismo sino de todo el espacio opositor. Nos convoca la realidad y las ganas de construir otra Argentina. Sergio es un hombre muy preparado, de una enorme capacidad, con quien tuvimos encuentros y desencuentros en el camino, pero quien ha sabido construir una fuerza política con electores que lo siguen. Estoy muy feliz de haber podido plasmar esa unidad que me propuse allá por diciembre de 2017", recordó.

Respecto al rol que ocupará el líder del Frente Renovador en el nuevo Frente de Todos, Fernández dijo que eso "es lo menos importante".

"Está en la decisión de Sergio y seguiremos hablando. Con PASO o sin PASO, lo importante es que vamos a trabajar juntos para todos los días sacar a cientos o a miles de argentinos del lugar en el que están sin olvidar las obligaciones que la Argentina tiene con el mundo", insistió.

Críticas a Pichetto

Por otra parte, Fernández lanzó críticas contra el flamante candidato a vice del oficialismo, a quien acusó de promover "un acto de impunidad" relacionado al caso del falso abogado Marcelo D'Alessio.

"Su primera declaración fue decir que renunciaba al bloque pero no al Consejo de la Magistratura para avanzar en la acusación contra (el juez) Alejandro Slokar, uno de los miembros de Casación que tiene que analizar el tema Dolores. A mí me acusan de ser el presidente de la impunidad, pero ellos construyeron esta fórmula para tapar el caso D'Alessio. Ahí se explica todo. Necesitan el voto de Pichetto en el Consejo de la Magistratura y ya lo tienen operativo", explicó Fernández.

Y agregó: "Se confirmó un verdadero acto de impunidad. Después dicen que yo voy a indultar a Cristina. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Ellos son los republicanos y nosotros la barbarie? Por el amor de Dios...".

Por último, el precandidato prometió que si le toca ser presidente, no se va a ocupar "ni un segundo en investigar el pasado". "De eso que se ocupen los jueces y los fiscales y después que cada uno se haga cargo", cerró.

Con información de www.clarin.com