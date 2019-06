Elke Kurganoff: ¿Por qué será?

¿Por qué será?.

Espero que al leer este mensaje alguien pueda darme una respuesta de lo que no pudo ser y me ayude a entender el motivo.

Luego de 35 años, trabajando ad honorem y sin interesarme el partido político ni afiliarme a ninguno, trabajé colaborando, planificando en temas sociales, culturales y de turismo.

Es el trabajo que realicé toda mi vida y me gratifica el poder ayudar.

Me propuse colaborar y lo realicé en todas las áreas. Aunque me asocian con el turismo, tengo una base cultural como docente en todos los niveles incluso como primer directora del Centro de Alfabetización de Adultos. También lo hice en escuela con alumnos con capacidades diferentes.

Mi último logro es el otorgado por el Ministerio de Turismo designándome Calificada en Turismo de Calidad para Servidores Públicos.

Enumerar mi curriculum sería tan grande como los años que poseo, pero lo que deseo es conocer el motivo por el cual no pude conseguir una simple audiencia o contacto para poder realizar proyectos con personas responsables en cada área en Rafaela ( si realmente existen) Entonces:

1.- No se pudo recibir en nuestra ciudad al Embajador de Israel porque no logré “tener un contacto personal y privado tal cual me lo exigieron “ con la persona responsable debiendo dar una excusa al respecto.

2.- Por el mismo motivo tampoco se recibió a un grupo de edafólogos que venían de Resistencia y por pedido especial habían elaborado un trabajo sobre napas para aplicar en esta ciudad.

3.- Tampoco a las personas que invitaban sin costo alguno para visitar el País y las técnicas del reciclado en Israel.

Tampoco se escucharon los proyectos presentados como:

a) CONOZCA MI CIUDAD, elaborado totalmente por guías profesionales con la idea de que nuestros habitantes puedan ver y conocer Rafaela, su historia y cultura.

b) TURISMO RECEPTIVO ESTUDIANTIL , Rafaela no debe quedar fuera de un fenómeno en el crecimiento cultural y su obligación es bregar por el desarrollo de un turismo de carácter receptivo y hacer conocer a alumnos de todos los niveles lo que es nuestra ciudad.

¿Algunas excusas?: “Rafaela no tiene los atractivos tradicionalmente vinculados al turismo, pero tiene una identidad propia ,es la que queremos poner siempre en alto".

“Hemos generado, con el tiempo y con la historia, un calendario de eventos muy importante” que congrega a la región y mucho más allá de ella a turistas que llegan a la ciudad. (Festival de Teatro, las carreras automovilísticas, los Carnavales, las actividades que se generan en el Centro Cultural Viejo Mercado, y la ExpoRural) ...¿Esto es todo?

Pero que sucede con los mismos habitantes de nuestra ciudad que no la conocen y es lo que realmente nos hace crecer logrando conservar nuestra real identidad , intercambiando experiencias e inquietudes , quien se ocupa de ello?.

Muchísimos proyectos ignorados tenían como finalidad jerarquizar la actividad turística/cultural y constituía el motor de un desarrollo sustentable de la economía regional dado que el movimiento de los propios argentinos dentro del territorio nacional logra una redistribución equilibrada y sostenida del gasto turístico en todo el país.



Otros de los puntos es el motivo por el que se ignoró, no asistiendo ningún representante a la Conferencia de carácter público dictada por el DIRECTOR DE CONTROL DE AGENCIAS DE VIAJES DEL MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACION Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL TURISMO DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA NACION, organizada e informada por mi persona al municipio y siendo de suma importancia, tratándose temas de sumo interés para la protección y contención de nuestros habitantes.

Un humilde aporte que si ha llevado a cabo fue la puesta en valor de la Plaza de la Paz y la Ordenanza que dicta la conmemoración del Día Mundial de la Paz.

La misma, se ha logrado a través de los concejales del FPCyS por medio de Natalia Enrico, quién ha escuchado mis inquietudes .

De esta manera se formalizó un reclamo que llevaba años, y que contemplaba muchos aspectos didácticos e históricos para Rafaela.

Tampoco se dio a conocer EL CONVENIO DE COPARTICIPACION LOGRADO CON LA NACION, al igual que una cantidad de proyectos presentados.

¿Tengo que suponer que no hay nadie responsable y capacitado para tomar decisiones al respecto?....

ELKE KURGANOFF D.N.I. 05.116.928 RAFAELA SANTA FE ARGENTINA