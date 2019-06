Preocupación por la impactante foto de una famosa cantante, a causa de las cirugías plásticas

Una fotografía recorrió el mundo entero. Se trata de los pies elevados de una famosa cantante. Ella está pisando fuerte en el mundo de la música, y se podría decir que demasiado fuerte. En la imagen se puede ver que sus extremidades están completamente hinchados.

Se trata de la famosa cantante Cardi B quien compartió la foto de sus piernas. Lo más impresionante es el tamaño de sus pies. A simple vista se puede notar que algo no está bien. Sus extremidades están completamente hinchadas. La marca de sus zapatos es altamente visible.

“Miren cómo se hinchan los pies cada vez que me tomo un avión, imaginen mi cuerpo. Esta es una de las razones por las cuales los médicos me dicen que me relaje un poco con los shows”, escribió la famosa cantante Cardi B en una historia de Instagram.