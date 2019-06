Lizy Tagliani habló después de haber sido demorada en el aeropuerto de Israel

Lizy Tagliani fue demorada en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, de Tel Aviv. La conductora había viajado a Israel para el próximo programa de Por el Mundo (Telefe) pero, al arribar, le tocó vivir un momento de tensión

“Acá estamos re preocupados porque demoraron a Lizy en el aeropuerto. No podemos más de preocupación”, escribió Marley en su cuenta oficial de Twitter junto a una foto en la que se lo ve riendo con sus productores. Pese a tomárselo con humor, muchos usuarios le respondieron preocupados, preguntándole por la humorista.

Buen día, creo que no paso migraciones jajajjajaja … me sacaron el pasaporte y me mandaron a esta oficina”, anunció la última ganadora del Martín Fierro a “Mejor labor humorística”.

Horas más tarde, el conductor anunció que la habían liberado. “Último momento! Pese a nuestros ruegos, la liberaron a @lizytagliani Pero a la conductora se le complicó la entrada a este lejano país”, publicó en la red social.



En otro tuit, Lizy le habló directamente a sus seguidores para traerles tranquilidad y contó: “Finalmente, he sido liberada. Acá estamos. ‘Por el mundo’ se hace”.