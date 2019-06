Alberto Fernández: "Estamos virtualmente en default"

Tras la inscripción del "Frente de Todos" para las próximas elecciones, el candidato a presidente Alberto Fernández puso en marcha una apretada agendaque incluyó una cumbre con el sindicalismo y un encuentro con empresarios pyme, donde destacó la importancia de haber sellado la unidad del peronismo.



Alberto Fernández se mostró junto a Carlos Heller en una cena organizada por el Partido Solidario (PSol) en el predio de Parque Norte donde habló ante unos dos mil referentes de la pequeña y mediana empresa.

Al promediar el evento, Alberto Fernández participó de un diálogo público con Heller, presidente de PSol, que forma parte del "Frente de Todos", donde contó algunos detalles de las negociaciones para la inscripción de las alianzas al tiempo que criticó al Gobierno por "estar llevándonos hasta el precipicio".

"Tenemos que ser socio del pequeño y mediano empresario para tenderle la mano", lanzó ante un salón colmado que lo aplaudió. En ese sentido, Fernández sostuvo: "Si el Banco Nación y el Provincia se van a convertir en compradores de Leliq estamos desperdiciando una oportunidad".

Con fuertes críticas a las decisiones económicas, el propio precandidato presidencial lanzó: "La política cambiaria no se resuelve en el Banco Central. En el Ministerio de Economía tenemos gerentes que deciden lo que dice el FMI".

"Por esta vía, Macri nos está llevando a un precipicio. Estamos virtualmente en default. Sólo la fantasía de que nos sostiene el fondo nos hace creer que no estamos en default", agregó Fernández.

Rápido de reflejos, Fernández aseguró que eso "no quiere decir que no vamos a pagar la deuda, pero quiero ser honesto a quienes les debemos".

Al margen de las definiciones económicas, el precandidato por el "Frente de Todos" brindó algunas definiciones políticas tras la inscripción de la alianza. "Cuando nos peleamos entre nosotros los pícaros nos sacan ventaja, pero lo aprendimos" sostuvo al tiempo que señaló que "no podemos castigar al pueblo con el Gobierno de Macri".

En ese contexto, contó una anécdota sobre el fin de las negociaciones con Massa para sellar un acuerdo electoral: "Cuando le di la mano a Sergio me dije: tarea cumplida".

Cuando aún resta poco más de una semana para el cierre de listas, Fernández puso en marcha un raid de encuentros que este jueves también incluyó una cumbre junto a su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner; los candidatos a gobernador y vice por la Provincia, Axel Kicillof y Verónica Magario; y varios referentes del sindicalismo como el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y los ceteístas Hugo Yasky y Pablo Micheli.

Por su parte, Heller agradeció la presencia de Fernández en la cena al tiempo que aprovechó para criticar al Gobierno por la crisis económica que atraviesa el país.

"No teníamos mayores dudas de cómo iban a salir las cosas. No porque seamos videntes. Conocíamos el proyecto de Macri y que el resultado no podía ser otro que el que está teniendo", lanzó el dirigente cooperativista.

En ese contexto también disparó contra "las recetas del FMI" porque "nunca terminaron bien". Asimismo, el titular del Banco Credicoop lanzó un guiño hacia los empresarios pymes: "Somos defensores del mercado interno que es lo que determina cómo funciona un país".

El histórico dirigente cooperativo fue diputado nacional entre 2009 y 2017, cuando quedó fuera de la Cámara baja tras no renovar su banca en las últimas elecciones legislativas y busca revancha para las próximas elecciones.

Hace dos años, el titular del Banco Credicoop figuraba cuarto en la lista de Unidad Porteña, frente que englobó al peronismo kirchnerista, que sólo logró tres escaños que actualmente son ocupados por Daniel Filmus, Gabriela Cerruti y Juan Cabandié.

