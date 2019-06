Prat Gay: "Fue correcta la decisión de incorporar a alguien extrapartidario en la fórmula del oficialismo"

El ex ministro de Hacienda elogió la figura de Miguel Ángel Pichetto y se mostró a favor de una mayor ampliación de Cambiemos Analizó el presente y el futuro de la economía

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay,se refirió a la decisión del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de elegir al Senador Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula para las próximas elecciones. Fue durante el cierre del espacio de reflexión para el sector agropecuario, "Argentina Visión 2020/40", en el barrio porteño de Palermo.

Al referirse a la elección de Macri, el economista dijo: "La decisión de incorporar a alguien extrapartidario en la fórmula fue una decisión correcta, independientemente de los nombres. Muchos veníamos reclamando este tipo de decisión dentro de la Coalición de Cambiemos".

También opinó y elogió el rol político que ha tenido Pichetto en los últimos tiempos: "el Senador ha sido un elemento muy importante para la supervivencia de este Gobierno en los primeros meses, en donde no teníamos mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Siempre encontré en Miguel Ángel Pichetto a alguien que, más allá de las diferencias políticas, imponía el objetivo común de una Argentina próspera y en crecimiento", manifestó.

En diálogo con Infobae, el economista se mostró a favor de una mayor ampliación del espacio Cambiemos, y comentó: "Imagino, deseo, y creo que es inexorable una mayor ampliación del espacio. Me parece que quedó demostrado con las dificultades que ha tenido el Gobierno en este primer mandato, que solos no podemos resolver todos los problemas de la Argentina. Yo trabajo para que al país le vaya bien, y si veo que puedo hacer un aporte y desde el gobierno consideran que lo puedo hacer, ellos saben que siempre estoy para sumar".

Sobre como reaccionaron los mercados y el dólar a los anuncios electorales del gobierno, el economista dijo, "lo más importante no es el precio del dólar, sino el precio de los bienes y en particular el valor de los alimentos, donde esperamos que la tendencia de la inflación sea a la baja, porque el dólar es el termómetro de los precios que no están ordenados y muchas veces entra en un círculo vicioso con esos precios. Así que aguardamos que las cosas estén más estables, y que el gobierno empiece a hablar más del futuro y sobre cuáles son las ideas para un segundo mandato, porque eso es lo que va a generar confianza".

Errores del gobierno y acuerdo nacional

Con las decisiones que ha tomado esta semana el presidente Macri, para Prat Gay, "el Gobierno aprendió la lección, quizás tardó demasiado en aprenderla, y es que solos no se puede. No alcanza con un presidente y un gran gabinete, ni con una coalición de partidos políticos. Los problemas en Argentina son demasiados complejos como para creer que los podemos resolver solos", manifestó.

El economista reconoció que el principal error del actual gobierno, "ha sido político, más allá de algunas fallas técnicas. Primero por no acordar y segundo por no enamorar. Creo que hubo muchas instancias en las que se podía acordar, apenas ganadas las elecciones del 2015 y del 2017".

En pleno armado electoral de cara al cierre de listas del próximo 22 de junio, el economista aseguró: "En estas elecciones no hay fórmulas presidenciales puras, lo que es una señal de que los distintos espacios políticos entienden, por convicción o necesidad, que solos no lo pueden hacer. Esta también ha sido la decisión de la ex presidenta de la Nación, que se corrió al segundo lugar y que convocó a alguien con quien durante los últimos años estuvo peleada a muerte".

Por otro lado, ex el ministro de Hacienda pidió para luego de los comicios de octubre, "un gran acuerdo nacional y una concertación lo más amplia posible que además tenga la vocación de dialogar con los que se quedaron afuera, algo que no se hizo en 2016. Hace falta un acuerdo social, diálogo y consenso, pero hace falta también que ello se ratifique no solamente en una fórmula presidencial o en un acuerdo parlamentario, sino que tiene estar en rubricado a partir de los partidos, pero también representado en los gabinetes".

Una mirada hacia el largo plazo

Alfonso Prat Gay planteó en su disertación que tiene que existir un plan de largo plazo en la Argentina. En ese sentido dijo que el país no se puede lanzar hacia la sociedad del conocimiento, del futuro e innovador, "con un sistema laboral anacrónico como el actual, y para eso hay que trabajar para proteger a los empleados del futuro".

Además pidió un nuevo marco impositivo y regulatorio, "porque en la actualidad hay muchos obstáculos para la exportación, y tenemos que fomentar la competitividad. Por otro lado debemos tener una nueva discusión sobre dos contratos que están relacionados uno con el otro: uno es el previsional, y el otro es el contrato social provincial, para que los excedentes fiscales sean bien utilizados. Y por último se necesita un nuevo programa económico que tenga un tipo de cambio competitivo, con un régimen monetario creíble, un régimen fiscal sostenible y que sea nuestro, y que podamos sacarnos de encima el respirador artificial del Fondo Monetario Internacional".

Por último, Alfonso Prat Gay se refirió a los logros de este Gobierno. "La integración al mundo que ha logrado este gobierno es algo que deseamos que no vuelva atrás y es un punto de partida para muchas de las cosas que se ha discutido a lo largo del día de hoy. Una argentina cerrada, de espaldas al mundo, ya sabemos los resultados que genera. También ha habido un esfuerzo muy grande de ordenamiento fiscal, que se ha hecho en medio de una situación económica compleja y dentro de un largo proceso de recesión. Esto ha requerido de una valentía política que no hemos visto en la historia del país. Se ha hecho sin cepos, sin mentiras, sin negar una realidad y siendo conscientes de que hicimos el diagnóstico de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Cuando la historia juzgue estos años de gobierno, este fue el inicio de un recorrido en el que efectivamente se ha cambiado el rumbo de manera sostenida", expresó el ex ministro de Hacienda.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Juan Martín Melo