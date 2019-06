Desde el PRO defienden que Miguel Ángel Pichetto continúe en el Consejo de la Magistratura

El diputado Pablo Tonelli aseguró que el candidato a vice de Cambiemos “representa al cuerpo, no a su bloque”. Los K insisten en pedir su renuncia

El diputado del PRO Pablo Tonelli defendió este viernes que el senador Miguel Ángel Pichetto continúe como integrante del Consejo de la Magistratura, a pesar de la presión del kirchnerismo para que deje su banca por haberse lanzado como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

"Se ha suscitado una polémica que tiene que ver con la representación que ejercemos. Él ya dicho que va a continuar en el Consejo mientras siga siendo senador. Yo entiendo, de acuerdo con la Constitución, que los legisladores lo hacemos como representantes de la Cámara a la que pertenecemos", dijo Tonelli.

El diputado, que también es integrante del Consejo, argumentó: "He escuchado a algunos que le reclaman que renuncie porque entienden que representa a determinado bloque. Me parece que eso no es del todo correcto. Nuestra representación es del cuerpo, porque a la hora de elegirse a los representantes la mayoría se conforma con los votos de legisladores de bloques muy distintos".

En diálogo con FM Concepto, Tonelli, explicó que "ningún bloque tiene mayoría propia, por lo que es difícil decir que el legislador elegido representa al cuerpo que lo elige mediante determinada mayoría. Es una discusión interesante, pero el senador Pichetto ya ha expresado su opinión y ha dicho que seguirá hasta el 10 de diciembre", cuando finaliza su mandato.

La ofensiva kirchnerista para que el flamante compañero de fórmula de Macri deje su banca en el Consejo se acrecentó en las últimas horas: Eduardo Valdés, diputado del Parlasur y uno de los armadores del Frente Todos, afirmó en un reportaje radial que "Pichetto debería renunciar ya al Consejo de la Magistratura".

Para Tonelli, el kirchnerismo podría "poner en práctica un proceso de remoción", pero aclaró que es un proceso "complejo".

"La ley lo prevé, pero primero tendría que recomendar su expulsión una mayoría de tres cuartos de votos de los presentes excluyendo al mencionado (Pichetto). O sea que nueve integrantes del Consejo deberían recomendar su remoción. Y después el Senado debería aprobarlo por mayoría. Me parece algo demasiado complejo de poner en práctica", señaló.

Consultado acerca de la postulación de Pichetto a vicepresidente, su colega dijo estar "muy satisfecho". "Recibí la noticia con alegría y entusiasmo. Él siempre ha sido serio, muy abierto al diálogo y muy correcto en su desempeño. Las ideas que él expresa coinciden en gran medida con las de Cambiemos. Y esto concreta en la práctica la ampliación de la coalición que veníamos buscando", opinó.

Tonelli negó además que Pichetto sea el primer dirigente peronista en sumarse a Cambiemos y dio varios ejemplos: "Nosotros ya tenemos muchos. Monzó, Ritondo, Santilli y muchos otros son de ese origen. Nunca hemos preguntado de qué partido vienen; sólo si están de acuerdo con nuestras ideas básicas y objetivos. Recibimos a todos con los brazos abiertos".

Con información de www.clarin.com