Castellano va a ganar por que Viotti no entendió que era el momento de Muriel

Sin lugar a dudas el momento era el de Fernando Muriel. Si Viotti, como dice, quería que se termine la hegemonía de Castellano y Perotti, tendría que haber hecho el esfuerzo y bajar su candidatura,dar un paso al costado, como lo hacen los grandes, los estadistas, los que buscan el beneficio general en detrimento del particular, algo muy lejano al accionar de Viotti por lo que se ve.

Es evidente que su inexperiencia y juventud le jugaron en contra, el contexto Nacional también hace de las suyas y un candidato a primer Concejal como Germán Bottero, con una imagen de "vividor" del Estado, por lo que hablan las encuestas, le jugaron en contra al otrora "Pibe Maravilla".

ERA SIN LUGAR A DUDAS EL MOMENTO DE FERNANDO MURIEL, EL MOMENTO DE HACER UNA OPOSICIÓN SERIA Y DESINTERESADA, VIOTTI NO LO SUPO VER, TAMPOCO SUS LADEROS LO SUPIERON ACONSEJAR

En el viotismo por éstas horas están sumamente preocupados, un tercer puesto sería decididamente una catástrofe, con consecuencias impensadas por la fuerte división que existe a partir del "paso al costado" inentendible y hasta misterioso de "Lalo" Bonino.

Viotti no tuvo la capacidad de conciliar con Bonino, salvo que sean ciertas las versiones que hablan de cuestiones "personales", resulta impensado no haber podido llegar a un acuerdo.

¿Pecó de soberbio Viotti?, es posible, caso contrario no se entiende que Bonino no se haya podido integrar a la campaña, en política nada es insalvable, por lo que parece el "caso Rafaela" es la excepción y por lo que hoy dicen todas las encuestas, a Viotti esa excepción bien cara le salió.

Quisieron minimizarlo, pero subestimar a Bonino fue la peor estrategia de Viotti-Bottero, Basso no es lo mismo, el voto de Basso fue fundamentalmente un voto "simpatía" y quien le dio el sufragio a Mauricio muy difícilmente se lo de a Viotti, son pensamientos diferentes, formas de vida distintas, ámbitos culturales opuestos.

Confiaron en los votos de Corina Vecchioli y nuevamente se equivocaron, son el agua y el aceite, el votante de Corina Vecchioli está mucho más cerca de Fernando Muriel que de Leonardo Viotti

Viotti no advirtió sus puntos débiles, no supo decir "no me da el piné".

No vio la realidad

Diferente hubiese sido un frente con Fernando Muriel encabezando una lista única opositora a Castellano. Los Rafaelinos ven en Muriel a una persona aplomada, seria, capaz y por sobre todo con la edad justa para ocupar un cargo como el de Intendente de Rafaela, todo lo contrario a lo que ven en Viotti.

El famoso "voto útil" era sin lugar a dudas votar por Fernando Muriel, ya es tarde, las encuestas hoy dominan los escenarios electorales y las cartas están echadas,

Viotti no supe hacer la lectura correcta o la soberbia lo condenó. Hoy todas las encuestas marcan que Castellano va a seguir gobernando la ciudad por cuatro años más, seguramente hay más de un responsable, pero LEONARDO VIOTTI, es el padre de una segura derrota, no la de Cambiemos, tampoco la de él, la derrota de la ciudad en su conjunto que por un capricho de juventud de uno y una angurrienta actitud del autor intelectual de una candidatura temprana, priva a Rafaela de un gobierno mejor y diferente al que tiene desde hace casi treinta años .