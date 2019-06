Ricardo Lorenzetti también avala el planteo de Rosenkrantz sobre la independencia de los jueces

El duro discurso que este jueves formuló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en las jornadas de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), sobre la necesidad de que los jueces sean absolutamente independientes de factores internos e incluso de sus propias convicciones para obedecer solo al imperio de la ley, fue acompañado por su antecesor en el cargo, Ricardo Lorenzetti. "Es la posición de toda la Corte", dijeron en su entorno.

"Los jueces no solo debemos ser independientes de intereses políticos, económicos y sectoriales e independientes del poder y de los poderosos. También debemos actuar de acuerdo a la independencia más difícil de lograr: la independencia de nuestras propias convicciones políticas y valoraciones personales. Los jueces estamos siempre subordinados al derecho, inhibidos de cambiarlo, incluso cuando el derecho que nos toca aplicar no nos gusta. En el país se esparce la idea de que no hay mucha diferencia entre aplicar el derecho y cambiarlo, entre aplicar el derecho y hacer política", había advertido Rosenkrantz.

"Lorenzetti piensa exactamente lo mismo. Las palabras del presidente son coincidentes con los discursos que él dio durante doce años en la Corte, incluso con enunciados más claros y directos", ratificaron en su entorno, cerrando filas en este caso con su compañero en el máximo tribunal, de quien lo separan importantes diferencias.

"Se ha dicho recientemente que los jueces hacen política y que por ello no tiene sentido exigirles ser independientes. Según esta manera de ver las cosas, la actividad judicial es la continuación de la política por otros medios. Y dado que no hay una diferencia entre juzgar y hacer política, se formula una propuesta extrema y radicalizada: prescindir directamente del Poder Judicial y reemplazarlo por órganos políticos de representación popular. Estas propuestas sin duda son inconstitucionales y anti-republicanas. Pero también son profundamente irrazonables", había dicho Rosenkrantz en su discurso del jueves.

"La democracia constitucional y republicana exige distinguir entre juzgar y militar, entre aplicar el derecho y hacer política", por eso "es imperioso que nos alejemos todo lo posible de la concepción según la cual los jueces pueden hacer política", advirtió el titular de la Corte. Esa apelación también coincide con los planteos que Lorenzetti realizó durante los años más activos de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima, y tras el proyecto de modificar de raíz el Poder Judicial cristalizado en los proyectos legislativos de "democratización de la justicia" que Cristina Kirchner impulsó en 2013.

Este viernes, también en las jornadas de la FAM, el juez de la Corte Horacio Rosatti ratificó la misma línea: "Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución Nacional y, afortunadamente, no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales", dijo. "El juez no debe reemplazar al legislador. Los magistrados tenemos una herramienta que es la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que debemos aplicar con criterio muy restrictivo, porque los legisladores son los representantes directos del pueblo", razonó. "Se pide que el juez no juegue a ser político y estoy de acuerdo. Pedimos que el político respete las decisiones judiciales, aunque no las comparta".

