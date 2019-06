El Gobierno de Hong Kong anuncia la suspensión del polémico proyecto de ley de extradición

El gobierno autónomo de Hong Kong ha anunciado este sábado la suspensión indefinida del polémico proyecto de ley de extradición, según publican los medios locales. La ministra jefe, Carrie Lam, ha ofrecido una rueda de prensa a las 15.00 horas locales (09.00 hora española) en las oficinas del gobierno central en el centro de la ciudad, donde ha hecho pública la decisión. Este anuncio representa una espectacular victoria para los manifestantes que se preparaban para lanzarse de nuevo a las calles este domingo de manera masiva para protestar contra la medida que habría permitido por primera vez entregar sospechosos a China.



En la acalorada rueda de prensa, Lam aseguró que la suspensión no guarda ninguna relación con la manifestación prevista para este domingo ni se adopta para "pacificar a la gente". Según ella, se producía para calmar los ánimos tras la disolución por la fuerza de la concentración de decenas de miles de jóvenes que rodearon el miércoles el parlamento para impedir que se tramitara el proyecto de ley. También para dar más tiempo a comunicarse mejor con el público sobre el proyecto de ley. "Este proyecto de ley ha causado una gran división en la sociedad", admitió, insistiendo en que el problema no era el diseño de la ley, sino "las dudas e inexactitudes" en la percepción ciudadana sobre este documento.

El proyecto de ley tiene su origen en un caso de asesinato en Taiwán, cuyo principal sospechoso se encuentra detenido en Hong Kong por otros delitos. En la situación actual, el territorio autónomo no cuenta con mecanismos de extradición a otros países con los que no haya firmado un tratado explícito, un "obvio vacío legal" que, según insistió la ministra jefe, es imprescindible cubrir. Pero Taipéi ya había indicado que no pedirían la entrega de este fugitivo. "La urgencia de aprobar este proyecto de ley en esta etapa parece que ha desaparecido", explicaba Lam.

La ministra jefe reiteró que algunos de los participantes en las manifestaciones del miércoles, que se saldaron con 81 heridos, entre estudiantes, periodistas y policía, se habían comportado con violencia. "Varios llevaban consigo instrumentos que no tienen lugar en una manifestación pacífica", sostuvo, insistiendo en que algunos tenían adoquines y otros bloquearon las calles con vehiculos.

Lam había declarado a lo largo de esta semana, y pese a que la manifestación del domingo pasado congregó a un millón de personas, que mantendría la tramitación del proyecto de ley, con vistas a que quedara aprobado definitivamente antes de finales de este mes. Pero en los últimos días había quedado claro que el apoyo a su posición se desvanecía, entre su propio gobierno y el de Pekín.

El embajador de China en el Reino Unido, Liu Xiaoming, negó tajantemente el jueves en declaraciones a la cadena de televisión BBC que Pekín hubiera pedido al gobierno hongkonés que aprobara la ley. “El Goberno central de Pekín no dio instrucciones, ninguna orden para introducir estas enmiendas. Estas enmiendas las inició el gobierno de Hong Kong, tienen su origen en un caso de asesinato en Taiwán”. Pese a ello, Lam insistió en que cuenta con "la confianza, el respeto y el apoyo" del gobierno central en Pekín.

Con la suspensión “sine die”, el gobierno de Hong Kong espera diluir las tensiones y evitar que se produzcan nuevas escenas de violencia en las calles, similares a las del miércoles. Esas escenas que hubieran perjudicado la posición de Pekín de cara a la posible reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón) a final de mes.

Hasta el momento no está claro el impacto que el anuncio podría tener en la manifestación convocada para este domingo. En declaraciones el viernes, Bonnie Leung, portavoz del Foro de Derechos Humanos y Civiles, convocante de la concentración, había asegurado que “reclamamos que el proyecto de ley se descarte por completo, no solamente se suspenda. Hasta que eso ocurra, seguiremos manifestándonos”.

Fuente: El País