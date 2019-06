Bonino finalmente dejó solo a Viotti. TODA LA VERDAD

Desde el final de las PASO, Viotti no consiguió la foto tan buscada. Un histórico del partido como Bonino le dio la espalda y las razones aun no están claras. En esta nota tratamos de reconstruir toda la verdad

Terminaron las Paso el 28 de Abril y en las huestes del Pro se aprestaban a vivir un momento de algarabía, todos los candidatos juntos superaban a Castellano y el objetivo de ganar la Intendencia se veía cercano.

Sin embargo la cara de Viotti no reflejaba lo que sus palabras decían y por lo bajo y al oido le dijo a Alejandra Sagardoy: "llamálo a Lalo urgente, no se por que no viene, hay que sacarse la foto", fue literalmente una orden, algo raro en el jovencito aspirante a la intendencia.

Del otro lado de la línea la respuesta de Bonino fue lapidaria: "No cuenten conmigo, diganle a Viotti que es un inmoral, que hace días vengo estudiando cual va a ser mi reacción y la foto con el no me la saco, prefiero que gane cualquiera la intendencia pero el no, yo no lo apoyo, lo voy a hacer público, me aparto de esta campaña, que la siga el hermano"

Para completar el cuadro de incertidumbre y desazón que reinaba esa noche en Cambiemos, a alguien se le ocurrió la chiquilinada de publicar en las redes una foto vieja con Bonino en ella. Pero la bomba había explotado y Cambiemos Rafaela se había quebrado.

Días posteriores"Lalo" Bonino dijo: "decidí no acompañar a Leo Viotti, hay razones muy fuertes para apartarme"

NO SE SI VOY A VOTAR A VIOTTI,TODAVÍA NO PENSÉ MI VOTO

DIJO BONINO DÍAS DESPUES DE LAS PASO

"Me voy a excluir de las elecciones, acá hubo cuestiones más profundas. Sigo estando en el espacio Cambiemos", dijo el presidente del Concejo Municipal. Pero Bonino fue más allá aun y dijo: "todavía no pensé mi voto", dando a entender concretamente que no pensaba ni siquiera votarlo a Viotti.

Para que la cachetada sea más fuerte y a Viotti le duela aun más, Bonino se reunió con el Intendente Castellano y con el Jefe de Gabinete, Marcos Corach, pero no brindó demasiados detalles del encuentro. Además también admitió que se reunió con Fernando Muriel, un combo perfecto para decirle a todo Rafaela: NO VOTEN A VIOTTI.

¿Que fue lo que le molestó tanto a Bonino y lo llevó a este estado de situación tan particular como inedita en la política actual, en donde a tan poco tiempo de las generales y con reales posibilidades de Viotti de ganarle a Castellano y alzarse con un triunfo histórico, lo lleve a distanciarse de un aliado como Viotti?

Hay que descartar todas las versiones que circularon y que hablaban de un problema de "polleras" o que Viotti se quedó con un vuelto que no le correspondía o que viejas facturas se quisieron cobrar en la campaña. El causante del enojo tiene nombre y apellido: IVÁN VIOTTI, el hermano de Leonardo, quién según Bonino es la persona que maneja las redes sociales del joven candidato y también muchas cuentas falsas, es decir truchas, cuentas desde donde se lo habría hostigado de una manera inadmisible para los códigos y la ética de Bonino.

Muchos quizá se sorprenderán al saber que la verdadera causa de la pelea es una simple cuenta trucha en donde se dijo de todo de Bonino y se lo difamó de la peor manera, pero al parecer, Bonino podrá manejar mal su auto a la madrugada, pero a la hora de actuar en política tiene códigos y conducta, algo que no abunda mucho en estos tiempos.

Mucho se habló y muchas hipótesis se dijeron,lo concreto y real es que la pelea se dio por un pacto previo de no agresión que el hermano de Leonardo, Iván, no cumplió, es decir y en pocas palabras QUE VIOTTI NO CUMPLIÓ, LE FALLÓ A BOBINO

Queda por preguntarse sin los pactos se hacen cuando ya existen conductas previas o bien son por convicción, Todo indica que en el caso de Bonino la respuesta es la segunda

Bonino con su postura prácticamente condenó a Viotti a una derrota segura, los votantes de "Lalo" dicen a los cuatro vientos que son capaces de darle su voto a cualquiera, incluso a Castellano, pero nunca a Viotti, los votos de Bonino bien le harían falta mañana a Viotti, pero el orgullo y la soberbia predominó y a Viotti le faltó la grandeza que los buenos políticos tienen que tener, es joven, muy joven, ya tendrá tiempo de aprender, mañana la realidad le puede dar una cachetada grande.