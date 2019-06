Alberto Fernández volvió a criticar las causas contra Cristina Kirchner: "Voy a exigir que los jueces actúen dignamente"

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ratificó que los procesamientos a Cristina Kirchner en las causas por obra pública "son todos arbitrarios" y advirtió que "la política se ha metido más de la cuenta en sectores de la Justicia".

En una nueva defensa sobre el rol de su compañera de fórmula, Fernández aclaró que se tomó la tarea de conocer la situación judicial de la ex presidente y volvió a cuestionar los juicios en curso. Apuntó especialmente contra el juez federal Julián Ercolini, uno de los magistrados que lleva las causas más sensibles contra la ex presidente.

"Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?", afirmó en radio AM 990 en el programa "Política y Pelotas", que conducen Omar Lavieri y Sergio Berensztein. "Hay una aplicación de la responsabilidad objetiva que es incomprensible, que dice que el presidente de la Nación tiene que saber todo lo que pasa", completó.

El ex jefe de Gabinete aclaró que sigue "siendo crítico de la corrupción" de la obra pública ocurrida durante el gobierno anterior, pero desligó a Cristina Kirchner al afirmar que no es "ni chorra, ni ladrona". "La metieron con fórceps en un montón de causas", agregó.



Por eso, amplió sus críticas hacia el Poder Judicial: "No es algo generalizado, pero la política se ha metido en algunos sectores de la Justicia más de la cuenta. No quiero tirar a la Justicia por la ventana". Y afirmó que el nuevo compañero de fórmula de Mauricio Macri, el senador Miguel Ángel Pichetto, comparte su visión de que hay jueces que "no han hecho bien" su trabajo en relación a las prisiones preventivas.

"Se podían hacer los procesamientos con los procesados en libertad. No lo digo yo, lo dice Pichetto. Fue él que fue a visitar a De Vido a la cárcel, yo no fui", sostuvo.

"Todos creemos que la Justicia no está funcionando bien y por lo tanto tenemos que revisar entre todos una alternativa. Esto no quiere decir avasallar su independencia. Quiere decir que debemos hacernos cargo de un problema que tenemos", convocó Fernández. "Conozco cómo funciona la justicia, sé de los límites que tiene el Poder Ejecutivo. Voy a seguir luchando por esta independencia del Poder Judicial a pleno, pero les voy a exigir a los jueces que actúen dignamente", concluyó.

En relación a sus prioridades de ganar las elecciones, Alberto Fernández planteó que "lo primero que tenemos que volver a hacer es poner en funcionamiento la economía" y que será necesario "ponerle fin a la 'grieta', porque el esfuerzo que hay que hacer es tan grande que hacemos falta todos".

"Tenemos que dar la vuelta a la página del desencuentro y empezar a escribir otra página. Tenemos que unirnos para que el consumo vuelva a la Argentina, para que los comercios vuelvan a abrir, para que un profesional independiente pueda cobrar sus honorarios", finalizó.

Con infromación de www.infobae.com