Desconcierto total del Gobierno Nacional con respecto al apagón

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó esta tarde que desconocen los motivos que provocaron las fallas que derivaron en el apagón masivo en casi todo el país, luego de ocho horas de haberse producido y que provoca que hasta este momento haya 43 por ciento de clientes sin suministro de energía eléctrica.

Lopetegui explicó que lo que pasó fue "anormal y extraordinario y no debe suceder es la cadena de sucesos posteriores", al tiempo que la hipótesis del ciberataque "no es de las principales" que manejan.

En conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda junto al director de Transener, Carlos García Pereira, y al director de Cammesa, Jorge Ruíz Soto, el secretario de energía advirtió que "si hay responsables habrá sanciones".

De todas maneras, Ruíz Soto, indicó que "en 48 horas" habrá un primer informe de lo que pudo haber ocurrido para que se produjera el apagón, mientras que el secretario de Energía precisó que "las causas se van a saber en unos 15 días".

"A las 7:07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona Litoral, es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posterior que causaron la desconexión total", precisó Lopetegui.



El funcionario sostuvo que "la desconexión total se produce automáticamente, cuando se detecta desequilibrios que podrían causar un daño mayor".

"No hubo ningún alerta, no hay posibilidad de que haya una alerta. No hay intervención humana. No tenemos más información en este momento. Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas. Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario", señaló Lopetegui.

Respecto a un posible ciberataque, el funcionario nacional remarcó que no descartan "ninguna posibilidad", pero estimó que esa hipótesis "no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando".

"Es un sistema muy robusto, no tendría que haber ocurrido de ninguna manera, es algo extraordinario", remarcó.

Tierra del Fuego no se vio afectada porque es autocontenido, no forma parte del sistema de interconexión nacional, según explicó el funcionario.

Además, explicó que afectó a Uruguay porque el sistema está interconectado a través de Salto Grande y en parte del sur de Brasil ocurrió lo mismo.

Por último, Lopetegui reveló que el presidente Mauricio Macri "está siguiendo minuto a minuto lo que ocurre" y que se mantiene "en contacto" con los funcionarios del área de Energía.

Más temprano, el Gobierno afirmó en un comunicado de prensa de la Secretaría de Energía que el apagón generado en casi todo el país habría sido generado "por una falla en el sistema de transporte de energía desde Yacyretá".

Sin embargo, desde la Entidad Binacional de Yacyretá indicaron que la falla se produjo en un ámbito ajeno a la entidad.

"La pérdida porcentual fue elevada dado el horario en el que se produjo, de baja demanda. El resto de los generadores no pudieron compensar las pérdidas", detallaron.

El gobierno explicó que el proceso para restablecer el servicio ya comenzó desde los puntos más fuertes del sistema, en las centrales hidroeléctricas Yacyretá, Chocón y Salto Grande.

"Actualmente, desde la Central Hidroeléctrica Salto Grande (región litoral) se está restableciendo paulatinamente la red de transporte de alta tensión y se llegó a alimentar estaciones de la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Desde la misma central se alimenta parte de la demanda de Uruguay, que cortó junto con el Sistema Argentino", sostuvo la Secretaría de Energía.

Con respecto a las regiones Cuyo y Centro del país, se encuentran en proceso de normalización con las centrales hidroeléctricas Los Reyunos, Los Nihuiles y otras centrales térmicas de arranque rápido de la región, en tanto, en Comahue, la recuperación se encuentra demorada debido a inconvenientes técnicos.

Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá informó que el origen del corte de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fue generado a raíz de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica y cuyas causas aún no han sido identificadas.

Fuente: Cadena3