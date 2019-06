Omar Perotti nuevo Gobernador de Santa Fe

"A saltar, a saltar, el socialismo no vuelve más". El cántico entretuvo a la muchedumbre que colmó la sede del Partido Justicialista frente a la Plaza España de la ciudad de Santa Fe y a la que el gobernador electo, Omar Perotti, pidió que desalojen para hablarles desde el primer piso a todos juntos, reunidos en el paseo. "De ese modo nos escuchamos entre todos", fue concesivo un Perotti tierno que hacía lagrimear a jóvenes y maduras. El triunfo desterró al gringo huraño que le llevó una vida construir aunque sabe que es a éste y no al de anoche al que necesitará para gobernar desde diciembre la provincia.

Ese asomó cuando se puso firme. "Uno más que se suba y el escenario se cae. Salgamos todos". La voz de orden disimuló cierta alarma a que el exceso de gente y de euforia pudiera arruinar la fiesta. Minutos antes ingresar a la sede partidaria junto a su futura vicegobernadora, Alejandra Rodenas, estuvo a tris de haberse convertido una tragedia. La presión del gentío pugnando por tocar a los triunfadores hizo estallar una de las puertas de vidrio del edificio. Y se alarmó toda la dirigencia.

Y afloró el economista evaluando reducir riesgos y maximizar ganancias. El político buscando no defraudar a nadie de miles que fueron a verlo y escucharlo. El dirigente ordenando un giro improvisado que obligó a movilizar hacia la calle en minuto cientos de metros de cable y pesados parlantes.

Pero otro símbolo peronista vino en auxilio: los bombos hicieron su reingreso triunfal a un festejo de victoria política. Y daban su rústico pero eficaz marco acompasado a los cánticos: "Vamos a volver, vamos a volver" o el hit que ya se usa en todas las estaciones y tiene al presidente de la Nación como destinatario. El PJ era una fiesta.

"No tenemos que bebernos los vientos. Tenemos que hacer bien las cosas los dos primeros años para estabilizarnos y no defraudar. El partido ya no tiene dirigentes mayores, hay una renovación general treinta y veinteañera que ni no decepcionamos va a garantizarle al peronismo 30 años en el poder", se ilusiona en un rincón el diputado electo, Leandro Busatto. Un pléyade de jóvenes como él asienten con seriedad y completa cada uno: "los socialistas están liquidados"; "Te juro que Jattón vuelve al PJ antes de que se den cuenta"; "vas a ver que a Lifschitz le queda medio bloque a los pocos meses".

Todo sirve para mantener a raya el cansancio y mitigar a espera mientras se prepara el ventanal que hará de balcón a Perotti y Rodenas y en que aparecerán además de Busatto, Silvina Frana, Oscar Martínez, Eduardo Toniolli, Ignacio Martínez Kerz, Marcos Castello, entre otros muchos.

"Saluda, besa, sonríe". Le asegura a LaCapital que no habló por teléfono con ningún dirigente nacional de su partido. Tampoco nadie apellidado Fernández. El Gringo está feliz y se da permiso a no ahorrárselo, como es su estilo. Pero esa economía y cautela no perderá a la hora de tomar el micrófono aunque enciende de entrada con el grito: "Volvimos".

De inmediato baja a dialogar con la multitud y les recuerda que lo más importante lo que aseguró el triunfo fue unir al PJ. Eso se llama cuidar. Después se verá las demás prioridades saltan a la cara: pobreza, desempleo, miedo, chicos sin futuro "pero nada sin unidad en el partido y entre los santafesinos"

Previamente, en Rafaela, el ahora gobernador electo analizó el resultado que lo llevará al sillón de la Casa Gris. Allí agradeció a todos los que lo acompañaron con su voto, y también a las agrupaciones y partidos que permitieron una Paso y luego se integraron "una instancia superadora como es el frente Juntos".

"Santa Fe tiene que levantar la bandera de la producción, ser protagonistas en el país", dijo, y recalcó: "Los santafesinos deben poder sentir que reciben en relación a lo que dan".

Perotti valoró que alguien del interior pueda ser gobernador, porque "eso da una mirada integral sobre la provincia".

"Nos toca poner de pie la provincia, que deberá ser más rica no porque tenga más presupuesto, sino porque hay que lograr que ponga en marcha todas sus energías", destacó.

Indicó como un desafío el tema de la seguridad, para lo cual es clave "sacar a los chicos del delito".

Fuente: La Capital