Irán anuncia que en 10 días habrá superado el límite de uranio enriquecido acumulado

Irán ha anunciado este lunes que dentro de diez días va a superar el límite de uranio enriquecido que el acuerdo nuclear le permite almacenar. Esa violación del pacto ya fue avanzada por el presidente Hasan Rohani cuando a principios de mayo suspendió su obligación de exportar el uranio que enriquece cuando la producción superara los 300 kilos y el agua pesada. La nueva advertencia constituye otro calculado paso en la presión, sobre todo a los firmantes europeos, para que salven el pacto frente al empeño de Estados Unidos en renegociarlo.



“La cuenta atrás para superar los 300 kilogramos de reserva de uranio enriquecido ha empezado hoy y en el plazo de diez días habremos pasado ese límite”, ha declarado el portavoz de la Organización de la Energía Nuclear de Irán, Behruz Kamalvandi, citado por los medios locales. En una comparecencia preparada para causar el máximo efecto, Kamalvandi se ha dirigido a la prensa en la central de Arak, el desmantelamiento de cuyo reactor de agua pesada fue uno de los puntos clave del acuerdo nuclear firmado en 2015. Según el portavoz, en el plazo de dos meses y medio también se superará el umbral de 130 toneladas de agua pesada que tienen permitido almacenar.

De cumplirse sus palabras, constituiría una grave violación de aquel compromiso, que limitó tanto el uranio enriquecido como el agua pesada que Irán puede almacenar, para evitar su eventual desvío hacia la fabricación de una bomba atómica. Pero la República Islámica ha dejado de ver el beneficio de respetar el Plan de Acción Conjunta (PIAC, nombre oficial del pacto) desde que EE UU se retiró unilateralmente el año pasado y volvió a aplicarle sanciones con el objetivo de forzarle a renegociar.

“Aún hay tiempo [de salvar el acuerdo] si los países europeos actúan”, ha dicho Kamalvandi. Reiteraba así el llamamiento de Rohani para que el resto de los firmantes del pacto (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China), pero sobre todo los europeos, hallen una fórmula que permita a Irán seguir vendiendo petróleo y haciendo transacciones bancarias. En su intervención del pasado 8 de mayo, el presidente iraní dio un plazo de 60 días, que cumplirá, el 6 de julio.

El adelanto de la posible ruptura al 27 de junio es indicativo del efecto que están teniendo en Teherán las crecientes tensiones con Washington. En la última andanada de su política de máxima presión, la Administración estadounidense ha acusado al régimen iraní de sendos ataques contra petróleos en el golfo de Omán la semana pasada y a mediados de mayo. Irán, por su parte, niega cualquier relación con los sabotajes y apunta a un compló de los aliados árabes de EE. UU. en la región.

Kamalvandi también ha agitado la posibilidad de enriquecer uranio por encima del 20% para utilizarlo en los reactores atómicos locales. “Una posibilidad es que definamos las necesidades para la central eléctrica de Bushehr, que exige un 5% [de uranio enriquecido], otra que definamos las necesidades del reactor de investigación de Teherán, entonces sería el 20%. Se han contemplado varias posibilidades”, ha advertido.

Aunque para la fabricación de armas nucleares se requieren una pureza del 95 %, llegar ahí desde el 20 % resulta más rápido. De ahí las largas negociaciones que tuvieron lugar antes del PIAC para lograr que Teherán limitara su nivel de enriquecimiento de uranio a cambio de que la comunidad internacional aceptara formalmente su derecho a seguir enriqueciendo (de forma restringida) para investigación.



La semana pasada, el Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas (OIEA) ya constató que Irán estaba aumentando su tasa de producción de uranio. El director de ese organismo, Yukiya Amano, explicó además que no se había pronunciado sobre los cumplimientos de las cláusulas por parte de ese país debido al temor de que Teherán pudiera suspender parte de sus compromisos. "Es inapropiado que haga las mismas declaraciones, como si no pasara nada", sostuvo, antes de subrayar que no estaba diciendo que Irán no hubiera cumplido sus compromisos. Pero las indicaciones de que iba a hacerlo estaban ya ahí.

Fuente: El País