La actriz Bella Thorne compartió fotos prohibidas tras ser amenazada por un hacker

Bella Thorne no se acobardó y le respondió a un hacker que la amenazó con publicar fotos de ella sin ropa. No se dejó intimidar y decidió publicar ella misma sus fotos al desnudo.

Las imágenes eran bastante comprometedoras, pero Thorne no se quiso sentir humillada ni controlada por alguien más, por lo que decidió publicarlas en su cuenta de Twitter.

"Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos", escribió la actriz, modelo y cantante de 21 años en un mensaje en Twitter, en el que adjunto capturas de pantalla de conversaciones con el presunto hacker, quien dijo que tenía fotos y videos de ella.



La actriz le mandó también un mensaje a su extorsionador y le explicó a sus fanáticos por qué lo hizo. "Me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", expresó. "Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás", agregó.



La estrella de The Duff también dijo que había contactado al FBI ante la extorsión del hacker.

El año pasado la actriz reveló que fue abusada sexualmente cuando era niña.

Es la última celebridad que es víctima de los cibercriminales. Hace varios años atrás, una gran cantidad de mujeres famosas, como Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza y Kate Upton, fueron hackeadas y sus fotos privadas fueron publicadas en la web.

"Solo porque soy una figura pública, solo porque soy actriz, no significa que haya pedido esto", dijo Lawrence a la revista Vanity Fair en el momento en que se compartieron sus fotografías íntimas. "Es mi cuerpo, y debería ser mi elección, y el hecho de que no sea mi elección es absolutamente desagradable".

George Garofano, el pirata informático que atacó a Lawrence, entre otras cientos de famosas del cine, fue condenado a ocho meses de prisión en agosto pasado.

Fuente: Infobae