Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich harán campaña juntos con el foco en la seguridad

Miguel Pichetto y Patricia Bullrich coincidieron en octubre en un panel organizado por la fundación liberal Naumann. Antes de arrancar, parados frente a los sillones blancos, hubo unos segundos de duda sobre cómo quedarían sentados. “Yo voy a la derecha”, se adelantó el precandidato a vicepresidente elegido por Mauricio Macri. Durante el debate hubo momentos ásperos, duras críticas del actual senador al Gobierno y reproches de la ministra de Seguridad a la ley antidespidos que había votado la oposición. También coincidencias ideológicas, la parte que buscará explotar la Casa Rosada en el nuevo escenario electoral: ambos compartirán actos durante la campaña.

Bullrich apareció durante un buen tiempo como una de las principales opciones de Macri para acompañarlo en la fórmula. En las últimas semanas, atenta a la necesidad del Gobierno de dar una señal de apertura política, la propia funcionaria estaba convencida de que ese lugar no sería para ella. “Sabía que no iba a ser, porque no hubiera significado una novedad. A mí no me cambia nada”, dijo una vez que el Presidente sacudió el tablero político. Sus chances habían crecido porque estaba entre los ministros con mejor imagen del Gabinete según encuestas que circularon en Balcarce 50, para blindar el voto duro macrista y empujar en la campaña la discusión por cuestiones de seguridad, ante la falta de resultados en materia económica.

El aspirante a vicepresidente confirmado comparte ese perfil. Incluso expresó de manera directa lo que integrantes del Gobierno prefirieron evitar, con su discurso contra los extranjeros que cometen delitos -los llamó “resaca” y propuso “echarlos a patadas”-, los piqueteros y lo que llamó la “lógica cultural de las izquierdas”. En aquel debate reconoció a la funcionaria por su “compromiso” con la seguridad y una de las coincidencias entre ambos giró en torno a la “recuperación” de las fuerzas armadas.

Pichetto recibirá este martes un informe del ministerio conducido por Bullrich con cifras actualizadas a mayo, hechos con impacto y un dossier conceptual para incorporar a sus intervenciones. Y el próximo paso, aún sin fecha, será que compartan actividades de gestión como una quema de drogas, un procedimiento relevante o ejercicio en una zona de frontera. “Lo que hacemos es mostrar los avances, el Presidente siempre participa y ahora puede sumarse el candidato a vice. El objetivo es que la gente perciba cada vez más la lucha contra el crimen complejo y el narcotráfico”, adelantó Bullrich. Las cifras récord en incautación de drogas será uno de los números que el Gobierno exhibirá en la campaña.

Habrá que ver si el estilo frontal de Pichetto genera a la vez un discurso más directo en defensa de la llamada mano dura. Hasta ahora el Gobierno había apelado a fórmulas como la “reconstrucción de la ley” y relativizado las comparaciones con Jair Bolsonaro. “Arrancamos nuestra política de seguridad tres años antes”, argumentó Bullrich. “Nadie quiere afrontar los debates difíciles”, planteaba Pichetto antes de ser confirmado en la fórmula.

Como publicó Clarín, el macrismo también prepara una “gira” del candidato a vice con Rogelio Frigerio por Río Negro, Neuquén y otros distritos a confirmar enfocada en el objetivo de atraer peronistas distantes o no convencidos con la fórmula Fernández-Fernández. “Ahí hay un mundo que puede encontrar espacio en Cambiemos”, se entusiasmó un alto funcionario.

