Cristina Kirchner y una sorpresiva decisión antes del cierre de listas

Luego del triunfo de Omar Perotti en las elecciones de Santa Fe, se confirmó la noticia de que Cristina Kirchner viajará hasta esa provincia, más específicamente a Rosario, para presentar su libro “Sinceramente”. De esta manera, la candidata a Vicepresidenta por el espacio Frente de Todos, buscará aprovechar la victoria peronista.

Cabe recordar que el Partido Justicialista recuperó el poder luego de tres administraciones consecutivas del Socialismo que gobernó desde diciembre de 2007 hasta la actualidad. Para ello, fue clave la alianza establecida con la Unión Cívica Radical (UCR).

De esta manera el peronismo volverá a comandar los destinos de Santa Fe luego de la última vez que data de diciembre de 2003. En aquella oportunidad, fue Jorge Obeid quien se impuso en los comicios. Su compañera de fórmula en aquella ocasión fue María Eugenia Bielsa, contrincante de Omar Perotti en las primarias de este año.

En las mismas fue apoyada por la agrupación política juvenil La Cámpora, la cual conduce Máximo Kirchner. Esto se debe a su cercanía con la ex presidenta y es Rosario el bastión donde se hace fuerte y mayor cantidad de votos logró. Justamente, será en esta capital donde el jueves 20 de junio Cristina Fernández presente su libro.



Será en el marco de los festejos que conmemoren un nuevo aniversario de la creación de la Bandera Argentina en honor al paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. El lugar del encuentro será el Metropolitano de Rosario a las 17 horas. Se espera que luego de la presentación, saludará al público y firmará algunos ejemplares.

Trascendió que habrá movilización de militantes en espera de que Cristina Kirchner se dirija a ellos. La elección del día no es casualidad ya que serían las últimas palabras que la actual senadora por la provincia de Buenos Aires realice antes del cierre del tiempo para presentar las listas definitivas de cara a las primarias de agosto.

Por otra parte, el flamante Gobernador electo aun no definió si efectivamente apoyará a la fórmula Fernández – Fernández en las elecciones nacionales. En este sentido, desde su entorno evitaron confirmar si Omar Perotti fue o no invitado para el evento a realizarse el día jueves, pero sí mostraron sorpresa por la visita de la ex presidenta.

