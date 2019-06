Escándalo en el Bailando: una de las parejas tuvo una dura pelea en medio de los ensayos

Hace algunas semanas había comenzado a circular el rumor de que Sofía Pachano y su compañero en el Bailando, Dan Breitman, tienen una muy mala relación. “Nos llevamos bien, los dos somos muy teatrales y nos unimos en eso. Él es un genio, se pone una peluca y nos hace reír a todos. Tenemos que encontrar una unión en el humor que los dos queremos manejar”, había dicho ella para bajar un poco la tensión.

Sin embargo ahora explotó todo. Es que este fin de semana, cuando faltaban solo horas para que ambos se presenten en la salsa de a tres junto con Ana Sanz, tuvieron una durísima pelea en medio de los ensayos. Así lo contó la propia Sofía Pachano, en diálogo con el programa Siempre Show, de Ciudad Magazine: “Ahí andamos, igual quiero aclarar que no es una lucha de egos, a mí no me interesa ser más graciosa que nadie. Vengo, hago mi laburo y bailamos. Me interesa hacer un lindo show para todos”, explicó.

Y remarcó: “No nos llevamos mal, pero creo que tenemos objetivos diferentes y tenemos que buscar el equilibrio. Para mí hay que bailar con todo, aún con nuestras limitaciones y creo que Dan tiene otras expectativas en cuanto al Bailando. Ya tuvimos muchas charlas, lo que pasa es que es difícil llegar a un acuerdo. Pero igual es nuestro trabajo. Hay que venir y laburar. Hay un sueño al que le tengo mucho cariño”.

Por último, cuando le consultaron si su compañero quiso renunciar, Sofía Pachano se desligó: “Preguntale a él, yo hablo de mí. No voy a renunciar, es mi trabajo. Si se filtro que hubo una pelea no hay problema, yo doy la cara así como lo estoy haciendo ahora”.

Minutos más tarde, el mismo programa entrevistó a Dan Breitman, que dio su versión de lo ocurrido: “Hubo rispideces el fin de semana, por eso me fui del ensayo. Hubo mucha tensión, mucha exigencia para la cual no estoy preparado. Las indicaciones me marearon un poco y sentí que hubo algunas formas y algunos modos que no me hicieron sentir cómo. Y yo no quiero estar en un lugar donde no me siento cómodo, cada uno tiene sus límites”, remarcó el participante del Bailando.

Puntualmente, cuando le preguntaron si el hecho de que la Ana Sanz (madre de Sofía) haya sido la elegida para sumarse a la pareja en la salsa de a tres, contestó: “Ella tiene una relación muy particular con la madre. Además el padre esta en el BAR. Se sentía una tensión entre ellas y hubo algunos menosprecios hacia mí porque no soy del todo bailarín de salsa”. Frente a la pregunta de si Aníbal Pachano lo llamó por teléfono, respondió contundente: “No me importa si está enojado. Yo estoy bailando con su hija y tuve un problema puntual con ella, no con él”. Habrá que esperar a ver cómo sigue esta novela…