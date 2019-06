El adiós a Beatriz Salomón: revelaron cuál fue su último deseo y cómo lo llevaron a cabo

Cuando yo pare las patas me traés a esta mujer a que venga a cantar”, le dijo Beatriz Salomón a su amiga Adriana Chaumont; Dicho y hecho, su compañera cumplió. El pedido de la fallecida vedette se trató de que en el día de su funeral, la cantante Marcela Wonder cantara una canción. Todo surgió por una anécdota que luego reveló Adriana Chaumont:

“Me dice ‘¿Viste comadre la ceremonia que le hicieron a Aretha Franklin? ¡Por Dios!'”, comenzó explicando este domingo en Implacables. “Le dije ‘Tenés razón… mirá, Marcela Wonder subió un video diciendo algo de Aretha y cantó un pedazo de esta canción’. Entonces Beatriz Salomónagarró mi teléfono, se quedó mirando el video y me dijo ‘Comadre, cuando yo pare las patas me traés a esta mujer a que venga a cantar'”.

“Le dije ‘bueno andá buscando un reemplazo porque cuando vos te vayas esta va a estar muy vieja, no le va a dar la voz’. ‘Me la traés con muletas, con silla de ruedas pero que me cante’, me dijo. Le dije ‘bueno ya que vamos a pedir si yo me voy antes que vos poneme medias porque tengo mucho frío’. ‘Dos pares te pongo pero me la traés’, me respondió”, recordó una emocionada Adriana.

La palabra de la cantante

“La canción la eligió ella. Estoy muy conmovida por este momento, por este pedido de ella para este día tan importante. Pienso que además de que es un día triste para toda la familia, es la coronación de una vida tan hermosa, sufrida también, pero a la vez vamos a quedarnos con las cosas lindas”, expresó la cantante para un programa de El Nueve.

“Para ella esta canción tenía un significado especial, por eso la pidió. Es increíble vivir este momento, aparte no nos conocíamos y ella me vio por Instagram antes de partir. Lo hice con mucho amor, espero que le haya gustado”, cerró Marcela Wonder.