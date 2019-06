Los PJ-macristas ganan terreno: Jorge Yoma y Miguel Pichetto trabajan en el armado en La Rioja y suena el nombre de Zulemita Menem

Compartieron la gestión de Carlos Menem y la campaña de Mauricio Macri volvió a ponerlos en el mismo equipo.

Este martes, el ministro del Interior Rogelio, el candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto y el embajador en Perú Jorge Yoma coincidieron por la tarde en el despacho del primero en la Casa Rosada. Fue antes de que el senador por Río Negro partiera a su reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal.

No estuvieron solos. Yoma aterrizó procedente de Lima con una finalidad; cerrar el armado oficialista en su provincia, La Rioja. El también ex senador del Frente para la Victoria trabaja además en el armado de un acto de peronistas macristas para el próximo 28 de junio en Parque Norte De la reunión participaron más dirigentes con historia en el PJ: el intendente de la capital riojana, Alberto Paredes Urquiza, que juega dentro de Cambiemos en 2017, pero -al igual que otros dirigentes de extracción peronista ligado al Ejecutivo- analizó pegar el salto hacia sus fuerzas de origen. La llegada de Pichetto le serenó los ánimos, al igual que al jefe comunal de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, que también volvía a mirar con afecto al gobernador Juan Manzur.

Otro nombre con historia menemista se coló en las tertulias del peronismo riojano y de Cambiemos: el de Zulemita Menem. La hija del ex presidente había pasado por el despacho de Frigerio en 2017.

Hasta hace poco sonaba como candidata dentro del espacio de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. En el oficialismo descartan su integración al oficialismo, pero dejan abierta alguna posibilidad si el radicalismo no acepta la lista unificada con dirigentes que responden a Paredes de Urquiza en los primeros lugares. En ese caso, Zulemita podría ser quien encabece una hipotética boleta con Macri en el tramo superior de la boleta en una PASO entre la lista de Pichetto y de la UCR.

Los dirigente del PJ-macrista de La Rioja rechazan por ahora la posibilidad de invitar a la hija del ex mandatario para que forme parte del oficialismo. “Hace 20 años que no vive en la provincia y no hace política”, destacan. Sin embargo, en la Casa Rosada no son tan tajantes.

Menem había saludado la llegada de Pichetto a Juntos por el Cambio. "Felicitaciones doctor, Miguel Ángel Pichetto. Con su experiencia política, capacidad de diálogo y sentido patriótico contribuirá al engrandecimiento de nuestro país", escribió Menem en su cuenta personal de Twitter, que administra su hija. El año pasado, el senador por Río Negro presentó las memorias del “riojano más famoso” en la Cámara Alta. “El inventó todo”, lo elogió.

“Mi idea es seguir firme en este gobierno. No doy marcha atrás. No nos vamos a cortar. Vamos a hacer todo los posible”, le dijo Paredes de Urquiza a Clarín. Yoma es el principal promotor del intendente riojano.

Para hacer “todo lo posible”, el peronismo riojano en Juntos por el Cambio pide quedarse con 2 de los tres diputados que aspiran a conseguir en octubre en una eventual lista de unidad. Felipe Alvarez, el hombre que imagina para ese espacio, también participó del encuentro en la que también estuvo otro funcionario de origen peronista: el secretario de Interior Sebastián García de Luca.

El peronismo también tiene en carpeta otros nombres como Guillermo Galván, Andrea Mercado Lunay Teresita Luna. El radicalismo, cuyo referente en la provincia es el senador Julio Martínez, apostaría por otra mujer: Silvia Salzwedel.

El ex ministro de Defensa participó por la mañana de otra reunión junto a Paredes de Urquiza, en la que se discutió sobre gestión y nombres para las listas. “La tenemos muy difícil, pero estamos cerca de un acuerdo”, afirman.

La pelea de fondo es por la postergación de las elecciones provinciales. El candidato original del Gobierno en las PASO era Martínez hasta que la Corte Suprema no habilitó a Sergio Casas para que el actual gobernador vaya por su re-reelección. “Cambiaron las circunstancias”, afirman ahora cerca del jefe comunal.

Con la postergación de la elección provincial, Paredes de Urquiza -que había aceptado ir por la reelección municipal- quiere volver a rediscutir la candidatura. Sus allegados imaginan un sistema de encuestas para elegir al candidato y sortear la interna y evitar el antecedente cordobés con las candidaturas de Mario Negri y Ramón Mestre, que condenó definitivamente al oficialismo nacional a la derrota.

Marcos Peña no pudo presenciar el desfile de dirigentes peronistas. El jefe de Gabinete no estuvo en la Casa Rosada, porque lo afecta un estado gripal.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Guido Carelli Linch