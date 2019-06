Superjueves K: Cristina viaja a Rosario a presentar su libro y Alberto arranca su campaña en San Juan

La ex presidente invitó a artistas y políticos, desde Fito Páez a Omar Perotti, electo gobernador. Sergio Uñac, gobernador sanjuanino, armó una visita exprés para el precandidato presidencial

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ha recibido varios llamados de Miguel Ángel Pichetto, ahora precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, que saldrá de gira en busca de peronistas aliados. Y se mantiene en línea con Alberto Fernández, que llegará a San Juan en la primera escala de su campaña presidencial.

A dos días del cierre de listas, el precandidato a presidente del Frente de Todos pisará tierra cuyana tempranísimo, mientras que Cristina Fernández estará a las 17 en modo presentación de Sinceramente en el Teatro Metropolitano de Rosario, ciudad que mantuvo el Frente Progresista pese al triunfo en Santa Fe del justicialista Omar Perotti.

El acuerdo en San Juan

Fernández y Uñac habían hablado sobre la posibilidad de que el precandidato lo acompañara la noche del domingo en que el sanjuanino fue reelecto. Finalmente acordaron despegar el triunfo provincial de la pelea nacional.



En tanto, el dato más importante contra la posibilidad de que Uñac acepte el convite de Pichetto, a pesar de que su hermano Rubén Uñac comparte desde hace dos años el bloque como senador nacional, es que la lista de candidatos a diputados nacionales ya está acordada en San Juan.

En 2015, Uñac se despegó del kirchnerista Frente para la Victoria y formó su propio Frente al que llamó "Todos". Ahora se repite un chiste fácil: "Vamos a pedir derechos de autor", se ríen en referencia al hecho de que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández conformó el Frente de Todos tras el acuerdo con Sergio Massa, futuro candidato a diputado nacional.

Hace dos años, Walberto Allende, Graciela Caselles y la massista Florencia Peñaloza dejaron la estructura kirchnerista y se fueron al bloque que lidera Pablo Kosiner y conformaron gobernadores del PJ como Uñac, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, entre otros. Con precandidatos en distintos frentes, la mayoría de ese bloque ayer se reunió con Alberto Fernández y se acordó integrar un interbloque en el Congreso.

Con un kirchnerismo sin peso electoral y relegado a la intendencia que en Rawson ocupa Juan Carlos Gioja, los sanjuaninos fueron los primeros en acordar la unidad este año electoral. Uñac se garantizó entonces su reelección con casi el 56% de los votos, y quedó veinte puntos por encima de Marcelo Orrego, del Frente San Juan. En la noche del 2 de junio convocó a la unidad del peronismo a nivel nacional, días después visitó a Alberto Fernández y obvió una reunión con Cristina Kirchner.

Cristina ¿y Macri? en Rosario

En el caso de la ex presidenta, desde el Instituto Patria organizan la tercera presentación de su libro, la segunda en el interior, formato que le permite mostrarse más amable y moderada. Tras la multitudinaria charla en Santiago del Estero, que replicó el modelo de la Feria Internacional del Libro, el equipo de Cristina Kirchner viajó a Rosario este lunes para ultimar los detalles.

Como en las otras charlas, habrá artistas y representantes de organismos de derechos humanos en las primeras filas, y dirigentes políticos en las filas siguientes. Están invitados desde Fito Páez a la intendenta Mónica Fein, del Frente Progresista, y desde Agustín Rossi a Omar Perotti, electo gobernador que oportunamente se tomó unos días de descanso en familia.

Quien sí estará en el Teatro Metropolitano es la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas, la primera en desalentar cualquier apoyo nacional que no sea a la fórmula del Justicialismo. "Desde el espacio que represento, NES, acompañaremos la fórmula Fernández-Fernández. Consideramos que la misma es la coronación de un proceso político de unidad en la diversidad que expresa esperanza y nuestro deseo de una patria más justa e igualitaria", avisó tras el triunfo. Cuando hizo pública la declaración, Alberto Fernández acababa de volver a hablar por teléfono con Perotti.



El viaje estaba organizado desde hace unos 20 días y coincidirá con los actos por el Día de la Bandera, en los que estaría el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, es poco probable que se crucen: CFK tiene previsto llegar sobre la hora a su evento, mientras que Macri aterrizará temprano en el aeropuerto Islas Malvinas de Rosario.

Como empieza a ser usual en su atípica campaña, dentro del teatro no habrá alusiones partidarias sino solo al libro. Afuera habrá movilización en una ciudad donde, sin ganar, el justicialismo unido hizo una fuerte elección y empujó el triunfo de Omar Perotti. Se sabe también que el gobernador electo no es K, aunque tras una PASO en la que derrotó a María Eugenia Bielsa se garantizó el apoyo kirchnerista tanto de su ex adversaria, como de Agustín Rossi y de La Cámpora.

El fantasma de la boleta corta

En Santa Fe, Perotti se tomará su tiempo para saborear el triunfo antes de otras definiciones. Y en el caso del sanjuanino Uñac, la boleta corta no sería una posibilidad. Ya están acordados los nombres que se inscribirán el sábado bajo el Frente de Todos: en el primer lugar irá nuevamente José Luis Gioja, ex gobernador, vicepresidente de la Cámara de Diputados y presidente del Consejo Nacional Justicialista. En segundo lugar irá Graciela Caselles, y el tercer puesto estaría reservado para un dirigente de la juventud provincial.

En ese contexto, este mismo jueves 20, Alberto Fernández llegará al aeropuerto local en un vuelo de línea a las 8 de la mañana, de allí irá al hotel Del Bono Park para brindar una conferencia de prensa -acompañado por el gobernador Uñac-, y luego se trasladarían hasta el departamento de Chimbas, donde sería el invitado especial en el desfile cívico militar por el Día de la Bandera.

En el almuerzo posterior también estarán Gioja, los diputados y senadores nacionales y provinciales y los candidatos para las PASO nacionales de agosto. Como viaja en vuelo de línea, Fernández regresará a Capital después de almorzar. "Estoy a disposición", le prometió Uñac al precandidato a presidente antes de armarle la gira exprés.

