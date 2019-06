La llamativa definición política de Alberto Fernández: “Soy de la rama del liberalismo progresista peronista”

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, usó una llamativa frase para definir su ideología política, al asegurar que pertenece a "la rama del liberalismo progresista peronista".

Lo dijo el martes, durante una entrevista con la periodista Cynthia García en su programa El Último Semestre, que se emite por YouTube.

Sobre el final de la nota, que se extendió por más una hora, García preguntó: "¿Cómo te definís ideológicamente?". "Me siento un liberal de izquierda. Un liberal progresista. Creo mucho en las libertades individuales. Creo mucho en las libertades ciudadanas y creo que el Estado debe estar muy presente para equilibrar lo que el mercado desequilibra. Así me siento. Y soy un peronista. Estoy inaugurando la rama del liberalismo progresista peronista", sentenció Fernández.

En ese sentido, dijo que "el Estado es una pieza central en el desarrollo de cualquier sociedad".

"Y cuando digo esto no es que me quiero parecer a Cuba. Yo siempre digo lo mismo: yo me quiero parecer a Finlandia, me quiero parecer a Noruega. Quiero un Estado que esté presente, dándoles educación a los chicos, dándoles certezas a los adultos y dándoles la seguridad de una vejez digna a los más viejos. Esto no es que lo hacen en Cuba; lo hacen en Noruega, lo hacen en Finlandia", aseguró.

Por último, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner señaló que "no es verdad" que "el capitalismo es esta cosa cruel que dice 'liberemos todo a la mano invisible de los mercados'".

Y explicó: "La mano invisible de los mercados no existe; es la mano de los poderosos que va marcando la suerte. Entonces el Estado tiene que estar siempre arbitrando en las diferencias. Un Estado ausente favorece la lucha del más fuerte sobre el más débil. Eso siempre perjudica a los más débiles".

