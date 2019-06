Histórico empate de la selección: remontó un 0-3 ante Escocia y tiene chances de pasar

A la Selección le costó un poco acomodarse en el partido y al minuto Escocia probó al arco. Erin Cuthbert, la delantera del Chelsea y una de las máximas promesas del fútbol femenino a sus 20 años, se encontró en la medialuna y sacó un remate que se fue lejos pero sirvió de aviso.

Para la primera chance de Argentina hubo que esperar hasta los 16 minutos. Banini abrió con Bonsegundo, quien metió el centro pasado al segundo palo. Allí Larroquette probó de cabeza pero el travesaño le negó el gol. En el rebote, la arquera Lee Alexander le tapó una media vuelta a Jaimes.



Parecía que el seleccionado había encontrado con Bonsegundo y Larroquette bien abiertas el camino a su primer gol en el torneo. Pero en la siguiente jugada, Escocia no perdonó. Si bien Correa se quedó con un remate de Cuthbert estirándose hacia su palo derecho, la jugadora del Chelsea tomó el rebote y habilitó a Kim Little, delantero del Arsenal, para que desde el piso pusiera el 1-0.









Con más fuerza y amor propio que juego, Argentina volvió a intentarlo. A los 24 minutos, Bonsegundo no dio por perdida una pelota, sino que la luchó y ganó, dejándosela servida a Banini. La capitana encaró de izquierda a derecha y ante la imposibilidad del centro vio a Lorena Benítez detrás, quien sacó un remate alto desde afuera del área.

No abundaron los ataques. Los intentos de pelotazos a Jaimes -como el de Barroso a los 36 minutos- no sirvieron ante una línea defensiva de Escocia bien plantada y una Jaimes muy solitaria arriba. En cambio, Cuthbert se mantuvo siempre como una amenaza en el área de Correa, pese a que no pudo aprovechar sus chances.

Pese a irse al descanso en desventaja, las chances de clasificarse seguían al alcance. Por eso quizás dolió tanto el gol que llegó a los cuatro minutos del complemento. Jenny Beattie sacó un violento cabezazo en el centro del área y dejó sin opciones a Correa.















La salida de la capitana, Estefanía Banini, complicó aún más el panorama, que terminó de oscurecerse con el gol de Cuthbert a los 24.

Pero Argentina reapareció. Con amor propio y el ingreso clave de Dalila Ippolito, recuperó la ilusión. A los 29 minutos, la enganche de River pidió la pelota, encaró y habilitó a Menéndez, quien sacó un remate cruzado para el descuento.







Luego, a 12 del final, Bonsegundo pisó la pelota y sacó el derechazo por arriba de la arquera para el 3-2.









Sobre el final del partido la defensa escocesa cortó con clara falta dentro del area un avance de Bonsegundo, pero la abitro no vio penal. El VAR fue protagonista nuevamente e informó sobre la falta. Luego de un extenso análisis, la juez decretó penal para Argentina.



Bonsegundo fue la encargada de tamaña responsabilidad, pero un debil remate hacía presagiar una segura eliminación. Pero el VAR apareció otra vez, avisando sobre el adelantamiento de la guardametas escocesa.

Penal nuevamente. Bonsegundo no titubeo en agarrar la pelota otra vez. Esta vez un remate fuerte y certero al medio del arco puso el marcador 3 a 3 y devolvió la ilusión a la selección.









Ahora Argentina dependerá de lo que suceda el jueves en los partidos Camerún-Nueva Zelanda y Chile-Tailandia, donde deberá haber empates para que llegue la clasificación.

Formaciones:

Argentina: Vanina Correa; Ruth Bravo, Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Mariana Larroquette, Vanesa Santana, Lorena Benítez, Florencia Bonsegundo; Estefanía Banini y Soledad Jaimes. DT: Carlos Borrello

Escocia: Lee Alexander; Kirsty Smith, Rachel Corsie, Jenny Beattie, Nicola Docherty; Kim Little, Leanne Crichton, Caroline Weir; Lisa Evans, Erin Cuthbert y Claire Emslie. DT: Shelley Kerr

Estadio: Parque de los Príncipes