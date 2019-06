Procesaron a Marcos Di Palma por dejar sin luz a toda una ciudad

El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2017 cuando el ex corredor de TC cortó un cable de alta tensión cuando volaba por debajo de la altura reglamentaria lo que provocó que se quedara sin energía eléctrica la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento.

En su resolución, el magistrado explicó que al momento del hecho Di Palma no tenía la licencia actualizada y carecía de apto físico para manejar la avioneta. Además, señaló que la aeronave no tenía el mantenimiento exigido por la ley vigente por lo que no estaba en condiciones de volar.

Por su parte, el fiscal federal Matías Di Lello indicó en el llamado a indagatoria que se encontraba "comprobada la interrupción del transporte de energía eléctrica, que ello fue causa del corte de un cable de alta tensión colisionado por el avión que conducía Di Palma", y agregó que eso ocurrió "por volar por debajo de la altura de vuelo reglamentaria." Esto fue corroborado por la declaración del mecánico de aeronaves y empleado de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil que intervino. El técnico estuvo en el lugar del hecho para -en el marco de sus funciones- recoger la mayor cantidad de elementos que le permitieran establecer las causas de lo que había sucedido.



Al declarar, dijo "el piloto no sólo sobrevolaba a una altura reglamentaria no permitida, sino que además no poseía su licencia de piloto actualizada, la aeronave piloteada no se encontraba en condiciones para volar y la misma era piloteada sin la debida autorización de su verdadero propietario". También declararon varios trabajadores que realizaban tareas en una obra ubicada a pocos metros del lugar del hecho.

Según la documentación enviada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a pedido del fiscal Di Lello indicó que no es la primera vez que Di Palma realiza maniobras imprudentes a bordo de la avioneta en cuestión o que efectúa viajes sin tener autorización para pilotearla.

La causa se inició por la denuncia que un empleado de la empresa de Transporte de Energías de Buenos Aires hizo en la comisaría de la ciudad de Arrecifes. En esa oportunidad, relató que el 7 de diciembre de 2017 recibió un llamado telefónico del Centro Operativo de Ezeiza en el que le informaron que toda la ciudad de Capitán Sarmiento se había quedado sin energía eléctrica. Personal policial especializado se acercó hasta el km 178,5 de la ruta 8 -donde se había localizado la falla- y verificó que una avioneta que volaba hacia Capitán Sarmiento a baja altura pasó por arriba del puente del río Arrecifes había cortado uno de los tres cables de alta tensión.

