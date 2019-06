En Rosario, Cristina Kirchner habló de Hugo Moyano, de Mauricio Macri y del “hada virginal”

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó este jueves a Mauricio Macri por sus cuestionamientos al dirigente camionero Hugo Moyano durante un acto por el Día de la Bandera en Rosario, con un recuerdo también incómodo para el gremialista: "En 2015 estaban juntos".

Repasando distintos capítulos de 'Sinceramente', el libro que ya había presentado en La Rural de Palermo y en Santiago del Estero, Cristina Kirchner, acompañada por el escritor Marcelo Figueras, aprovechó para lanzar críticas al gobierno por su acuerdo con el FMI y, sin nombrarla, deslizó que la gobernadora María Eugenia Vidal es tratada como un "hada virginal".

Diez fragmentos de lo que dijo Cristina en Rosario:

1- Sobre Macri y Moyano: "Aquí, en Rosario, 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no había otro tema para tratar? ¿Una persona que insultar y agraviar? ¿Era necesario en un colegio, rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista? El mismo gremialista que estaba con él en octubre de 2015 cuando inauguraron un busto de Perón. Hemos tenido nuestras diferencias, pero además de mal gusto, es desmemoriado, se podría haber acordado que hace cuatro años lo invitó y él fue, no le parecía tan malo”.

2- La comparación con el 2015: “Fijémonos cómo estamos hoy y como estábamos hace cuatro años. En ese 20 de Junio hablábamos del nivel de endeudamiento que tenía el país que estaba reducido a su mínima expresión, estábamos peleando con los fondos buitre, se dijo que si les pagábamos lo que ellos querían y pedían iban a venir las inversiones y se volvió a endeudar el país, y la verdad que lo único que llegó a la Argentina fue el Fondo Monetario Internacional".

3- El acuerdo con el FMI: "¿Lo hicieron a propósito el 20 de junio? Firmar un préstamo de 57 mil millones un 20 de junio, el día que recordamos la bandera y a Belgrano? Lo podrían haber hecho otro día. A lo mejor entienden la Patria de otra manera".

4- Sobre los feriados y la situación actual: "El feriado es un momento en que cada argentino se piensa, piensa en el país, en su familia, en lo que quiere. Por ahí la gente tiene problemas muchos más graves, pero hay que recrear las condiciones para que la gente pueda volver a pensar y a sentir en algo más que el día a día o qué voy a comer mañana. No es vida eso de vivir con la garganta y el estómago estrujados porque no sabemos qué nos va a pasar".

5- El "hada virginal": “Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (las tratan) como hadas, virginales, angelicales. Y yo digo qué suerte que tienen algunas mujeres que no se meten en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales”.

6- La grieta: "Nada bueno puede surgir del odio y las divisiones. Es necesario volver al espíritu de unidad nacional porque los problemas son muy graves, muy serios y muy profundos y se va a requerir un gran proceso de unidad nacional para afrontar los mismos".

7- Las cadenas nacionales: "Algunas cosas hicimos mal. Quedaría bien que me arrepiento de haber hecho cadenas nacionales. Sería una mentirosa, no pienso hacer un discurso de campaña donde se dicen cosas que la gente quiere escuchar, conmigo no. No me arrepiento de las cadenas nacionales, pero quédense tranquilos que una vicepresidenta no habla por cadenas nacionales”.

8- El manejo del poder: "Primero decían a que Néstor (Kirchner) lo manejaban otra personas, y después que él me manejaba a mí. Esto es algo que se hace siempre en gobiernos populares. No veo que digan que a este gobierno lo manejen los empresarios. Nadie dice que lo maneja Cristina Lagarde a este presidente".

9- Su amor por Belgrano: "Manuel Belgrano es mi prócer preferido. Hubiera sido la amante de Belgrano, algo con él hubiera tenido".

10- Gobiernos populares: "Si vos defendés al pueblo, te matan, te pasan por encima. No te lo perdonan nunca más. Y si además te enfrentás a los grandes capitales internacionales, ahí te convertís definitivamente en enemigo de esos grandes poderes".

