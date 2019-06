Juan Schiaretti confirmó que irá con boleta corta en Córdoba: “Que la gente vote al presidente que quiera”

El gobernador anunció que solo presentará candidatos a diputados y marcó diferencias con el PJ nacional: “Para el peronismo cordobés no hay disciplina partidaria que valga”

Como se preveía, el gobernador cordobés Juan Schiaretti confirmó este jueves que su partido, Hacemos por Córdoba, competirá en las elecciones nacionales con “boleta corta” para diputados nacionales, por lo que no irá enganchada a ninguna fórmula presidencial.

"Vamos con la lista corta para defender a Córdoba", anunció el referente peronista en su discurso de cierre del Congreso del PJ provincial del cual es presidente, y donde se aprobó la lista de candidatos que estará encabezada por el legislador Carlos Gutiérrez.

En el encuentro partidario, que se realizó en un hotel de la capital local, Schiaretti convocó a intendentes y dirigentes a "trabajar para mantener los dos diputados que ponemos en juego. Que la gente vote al presidente que quiera, pero que voten por los diputados de Hacemos por Córdoba".

“Para nosotros primero está Córdoba, para el peronismo cordobés no hay disciplina partidaria que valga. Primero está Córdoba, segundo está Córdoba....”, lanzó, en un mensaje dirigido al PJ nacional, alineado con la fórmula kirchnerista compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La “boleta corta” es el atajo que encontró Schiaretti para surfear las gambetas de sus ex socios de Alternativa Federal: el pacto de Sergio Massa con el peronismo K y la irrupción de Miguel Angel Pichetto como vice de Mauricio Macri. Hubo diálogo para sumarse al binomio presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, de Consenso 2030, aunque finalmente quedó en la nada.

Si bien no sumaron su apoyo, para el Gobierno no deja de ser una buena noticia que Schiaretti no juegue con los Fernández, ya que el gobernador cuenta con un gran caudal electoral en la provincia: en marzo pasado, logró la reelección con más del 57%, casi 40 puntos por encima de Mario Negri, de Cambiemos.

En Córdoba, según los datos que circulan en el peronismo, Macri podría andar por arriba de los 40 puntos mientras que Fernández-Fernández superar los 30. En la general de 2015, Daniel Scioli obtuvo 19,3% y Macri acumuló 53,2%, siendo clave para llegar a la Casa Rosada.

El reelecto mandatario provincial -uno de los cofundadores de la desaparecida coalición Alternativa Federal- consideró que la elección que se avecina es "difícil", por lo que convocó a la "capacidad de movilización para llegar a cada cordobés" y garantizar la elección de los diputados nacionales del sector.

"Que la gente tenga la cabeza puesta en quien será el Presidente", sostuvo Schiaretti en su discurso, y aclaró que los cordobeses también deben saber que "no habrá fuerza política que tenga la mayoría en el próximo Congreso y por lo tanto para defender a Córdoba en un país cruzado por la grieta precisa de diputados nacionales que respondan a la provincia".

Asimismo destacó que "en Córdoba no hay grieta. Cada uno puede pensar lo que quiera. Cada uno puede pensar diferente. Queremos la unión de los argentinos, que no haya grieta en el país", reiteró.

Previo al discurso de cierre de Schiaretti, los congresales aprobaron la lista de candidatos a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, que estará encabezada por el legislador provincial Gutiérrez, a quien siguen la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Claudia Martínez, y el presidente de la Legislatura Unicameral, Oscar González.

Con información de www.clarin.com